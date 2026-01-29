ETV Bharat / state

माओवादियों की साजिश नाकाम, 2 आईईडी बरामद

डीआरजी बीजापुर और थाना ईलमिड़ी के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ईलमिड़ी-लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान पर रवाना हुई थी. इस अभियान के दौरान लंकापल्ली कच्ची सड़क पर डिमाइनिंग के दौरान माओवादियों द्वारा पहले से बिछाए गए आईईडी की जानकारी मिली.

बीजापुर: माओवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. लंकापल्ली में माओवादियों द्वारा लगाए गए दो शक्तिशाली आईईडी बरामद कर उन्हें सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया है. इस कार्रवाई से संभावित बड़ी जनहानि और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की माओवादी साजिश विफल हो गई.

20 से 30 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद

सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की और सघन तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान सड़क के बीचों-बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए 20 से 30 किलोग्राम वजनी दो आईईडी बरामद किए गए.

कमांड स्विच सिस्टम से लगाए गए थे आईईडी

जांच में सामने आया कि ये आईईडी कमांड स्विच सिस्टम से लगाए गए थे, जिनका उद्देश्य बड़े वाहनों को निशाना बनाना था. यदि समय रहते इन्हें निष्क्रिय नहीं किया जाता तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था.

बीडीएस बीजापुर की टीम ने आईईडी को किया निष्क्रिय

आईईडी की जानकारी मिलने पर बीडीएस बीजापुर की टीम को बुलाया गया. बीडीएस टीम ने सभी सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दोनों आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट किया. इस दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो.

नक्सली साजिश नाकाम

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह माओवादियों की एक बड़ी और सुनियोजित साजिश थी, जिसे सुरक्षा बलों की सूझ-बूझ, सतर्कता और त्वरित कार्यवाही से पूरी तरह नाकाम कर दिया गया. बीजापुर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आगे भी सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान लगातार जारी रहेंगे.

25 जनवरी को कर्रेगुट्टा में आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान घायल

25 जनवरी रविवार को कर्रेगुट्टा में के जंगलों में नक्सलियों के लगाए आईईडी में ब्लास्ट हो गया. इस घटना में सुरक्षाबलों के 11 जवान घायल हो गए. सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.