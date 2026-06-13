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नक्सली जमीन पर अब बारूदी नेटवर्क है बड़ा टारगेट, 400 से ज्यादा लैंड माइंस हटाना बड़ी चुनौती!

रांचीः झारखंड में नक्सलियो का एकमात्र ठिकाना सारंडा इन दिनों शांत पड़ा हुआ है. दो एक एक करोड़ के इनामी दो नक्सलियों की मौजूदगी अभी भी इस जंगल को खतरनाक साबित करती है लेकिन हकीकत में नक्सली खामोश हो चुके हैं. अब नक्सली खतरा नहीं है, खतरा है नक्सलियों का बिछाया हुआ बारूदी नेटवर्क, जो अगले छह महीने तक एक बड़ा खतरा है.

400 से ज्यादा लैंड माइंस बड़ी चुनौती

सारंडा में नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से फरार होने लगे हैं. ताजा सूचना यह भी है कि दो महिला नक्सली सहित लगभग आधा दर्जन नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. इस वर्ष सारंडा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर, 27 के एक साथ सरेंडर करने के बावजूद सारंडा में अगले छह महीने ग्रामीण से लेकर सुरक्षाबल दोनों के लिए बड़ी चुनौती है.

सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों के द्वारा जमीन वे भीतर बिछाए गए आईईडी और प्रेशर बम आज भी बड़ा खतरा है. जानकर बताते हैं कि आईईडी की कार्यक्षमता सिर्फ बारूद पर निर्भर नहीं करती, बैटरी, वायरिंग और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे

यंत्र भी बम धमाके के पीछे काम करते हैं. अगर इन बमों की बैटरी न बदली जाए तो ये छह से सात महीने में खुद निष्क्रिय हो जाते हैं.

सारंडा में फिलहाल जो हालात है उनमें जमीन के भीतर आईईडी तो लगे हुए है लेकिन अब उनकी बैटरी बदलने वाला कोई नक्सली ही नहीं है. ऐसे में अगले छह महीने नक्सलियों का ये इलाका न सिर्फ सुरक्षाबलों के लिए खतरा है बल्कि जंगल उत्पाद पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी बेहद खतरनाक है. इन पर पांव पड़ते ही विस्फोट होगा, जो बड़ा नुकसान करेगा.

टेक विश्वनाथ के आत्मसमपर्ण के बाद अब देखरेख वाला कोई नहीं बचा

आज से छह महीने पहले तक सारंडा में नक्सली थोड़े मजबूत थे क्योकि संतोष उर्फ टेक विश्वनाथ वहां मौजूद था. लेकिन पिछले ही महीने विश्वनाथ ने अपनी पत्नी के साथ तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है. अब सारंडा की स्थिति ये है की नक्सलियों के बारूदी नेटवर्क का जानकार कोई नहीं है.

ऐसे में न तो सुरक्षा बल यह जानते हैं कि नक्सलियों का यह नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है और जमीन में कहां-कहां आईईडी लगे हुए हैं और न ही ग्रामीण. ऐसे में खतरा दोनों के ऊपर ज्यादा है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी आधा दर्जन से ज्यादा बीडीएस दस्ते वर्तमान समय में सारंडा में सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं. कठिन परिस्थितियों में आईईडी बमों को जमीन से निकाल कर निष्क्रिय किया जा रहा है.

मानूसन भी देगा राहत

जानकार बताते हैं कि मानसून भी बमों के निष्क्रिय में सहायक होता है. लगातार बरसात, मिट्टी में नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव से बैटरियां जल्दी क्षतिग्रस्त होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जंग खा जाते हैं. जिन विस्फोटकों में बैटरी-आधारित ट्रिगर थे, उनमें नियमित ढंग से बैटरी बदलने और तकनीकी देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन तकनीकी कैडर की कमी के चलते यह करना मुश्किल हो गया है.

हालांकि इन सब के बावजूद सुरक्षा बलों का अभियान अभियान अभी भी तेजी के साथ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि पुराने विस्फोटक भी किसी परिस्थिति में खतरनाक ही होते है. इसलिए सारंडा और आसपास के इलाकों में नियमित सर्च और बमों को निष्क्रिय करने के ऑपरेशन जारी हैं.

तीन इनामी नक्सलियों की वजह से की गई थी जबरदस्त घेराबंदी

सारंडा क्षेत्र माओवादी संगठन के ईस्टर्न रिजनल ब्यूरो का गढ़ माना रहा था. एक करोड़ के कई इनामी नक्सलियों का यह बसेरा था यही वजह है कि माओवादी इसकी काफी सख्त किलेबंदी करके बैठे थे. इलाके में कई जगहों पर आईईडी (Improvised Explosive Device) लगाए गए थे, जो अभी भी सक्रिय हैं. ऐसे विस्फोटकों की स्थिति का पता न होने के कारण आने वाले छह महीने में किसी का भी जंगलों में मूवमेंट बेहद खतरनाक हो सकता है.