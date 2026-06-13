नक्सली जमीन पर अब बारूदी नेटवर्क है बड़ा टारगेट, 400 से ज्यादा लैंड माइंस हटाना बड़ी चुनौती!

नक्सली जमीन पर अब बारूदी नेटवर्क है बड़ा टारगेट, 400 से ज्यादा लैंड माइंस हटाना बड़ी चुनौती!
झारखंड के सारंडा में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है.
Published : June 13, 2026 at 5:33 PM IST
रांचीः झारखंड में नक्सलियो का एकमात्र ठिकाना सारंडा इन दिनों शांत पड़ा हुआ है. दो एक एक करोड़ के इनामी दो नक्सलियों की मौजूदगी अभी भी इस जंगल को खतरनाक साबित करती है लेकिन हकीकत में नक्सली खामोश हो चुके हैं. अब नक्सली खतरा नहीं है, खतरा है नक्सलियों का बिछाया हुआ बारूदी नेटवर्क, जो अगले छह महीने तक एक बड़ा खतरा है.
400 से ज्यादा लैंड माइंस बड़ी चुनौती
सारंडा में नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों से फरार होने लगे हैं. ताजा सूचना यह भी है कि दो महिला नक्सली सहित लगभग आधा दर्जन नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. इस वर्ष सारंडा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर, 27 के एक साथ सरेंडर करने के बावजूद सारंडा में अगले छह महीने ग्रामीण से लेकर सुरक्षाबल दोनों के लिए बड़ी चुनौती है.
सारंडा के घने जंगलों में नक्सलियों के द्वारा जमीन वे भीतर बिछाए गए आईईडी और प्रेशर बम आज भी बड़ा खतरा है. जानकर बताते हैं कि आईईडी की कार्यक्षमता सिर्फ बारूद पर निर्भर नहीं करती, बैटरी, वायरिंग और छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे
यंत्र भी बम धमाके के पीछे काम करते हैं. अगर इन बमों की बैटरी न बदली जाए तो ये छह से सात महीने में खुद निष्क्रिय हो जाते हैं.
सारंडा में फिलहाल जो हालात है उनमें जमीन के भीतर आईईडी तो लगे हुए है लेकिन अब उनकी बैटरी बदलने वाला कोई नक्सली ही नहीं है. ऐसे में अगले छह महीने नक्सलियों का ये इलाका न सिर्फ सुरक्षाबलों के लिए खतरा है बल्कि जंगल उत्पाद पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों के लिए भी बेहद खतरनाक है. इन पर पांव पड़ते ही विस्फोट होगा, जो बड़ा नुकसान करेगा.
टेक विश्वनाथ के आत्मसमपर्ण के बाद अब देखरेख वाला कोई नहीं बचा
आज से छह महीने पहले तक सारंडा में नक्सली थोड़े मजबूत थे क्योकि संतोष उर्फ टेक विश्वनाथ वहां मौजूद था. लेकिन पिछले ही महीने विश्वनाथ ने अपनी पत्नी के साथ तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है. अब सारंडा की स्थिति ये है की नक्सलियों के बारूदी नेटवर्क का जानकार कोई नहीं है.
ऐसे में न तो सुरक्षा बल यह जानते हैं कि नक्सलियों का यह नेटवर्क कहां-कहां तक फैला हुआ है और जमीन में कहां-कहां आईईडी लगे हुए हैं और न ही ग्रामीण. ऐसे में खतरा दोनों के ऊपर ज्यादा है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी आधा दर्जन से ज्यादा बीडीएस दस्ते वर्तमान समय में सारंडा में सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं. कठिन परिस्थितियों में आईईडी बमों को जमीन से निकाल कर निष्क्रिय किया जा रहा है.
मानूसन भी देगा राहत
जानकार बताते हैं कि मानसून भी बमों के निष्क्रिय में सहायक होता है. लगातार बरसात, मिट्टी में नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव से बैटरियां जल्दी क्षतिग्रस्त होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जंग खा जाते हैं. जिन विस्फोटकों में बैटरी-आधारित ट्रिगर थे, उनमें नियमित ढंग से बैटरी बदलने और तकनीकी देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन तकनीकी कैडर की कमी के चलते यह करना मुश्किल हो गया है.
हालांकि इन सब के बावजूद सुरक्षा बलों का अभियान अभियान अभी भी तेजी के साथ जारी है. अधिकारियों का कहना है कि पुराने विस्फोटक भी किसी परिस्थिति में खतरनाक ही होते है. इसलिए सारंडा और आसपास के इलाकों में नियमित सर्च और बमों को निष्क्रिय करने के ऑपरेशन जारी हैं.
तीन इनामी नक्सलियों की वजह से की गई थी जबरदस्त घेराबंदी
सारंडा क्षेत्र माओवादी संगठन के ईस्टर्न रिजनल ब्यूरो का गढ़ माना रहा था. एक करोड़ के कई इनामी नक्सलियों का यह बसेरा था यही वजह है कि माओवादी इसकी काफी सख्त किलेबंदी करके बैठे थे. इलाके में कई जगहों पर आईईडी (Improvised Explosive Device) लगाए गए थे, जो अभी भी सक्रिय हैं. ऐसे विस्फोटकों की स्थिति का पता न होने के कारण आने वाले छह महीने में किसी का भी जंगलों में मूवमेंट बेहद खतरनाक हो सकता है.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों की ली जा रही मदद
नक्सली टेक विश्वनाथ ने पिछले तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है. सूत्र बताते हैं कि आईईडी निकालने के लिए पूर्व नक्सलियों का सहयोग लिया भी जा रहा है. जानकारी के अनुसार आईईडी की बरामदगी के लिए सुरक्षाबलों के जवान हाल ही में सरेंडर करने वाले माओवादी अश्विन और चंदन की मदद ले रहे हैं. दोनों मिसिर बेसरा के दस्ते के सेक्शन कमांडर रह चुके हैं. दोनों को आईईडी का काफी ज्ञान है दोनों टेक विश्वनाथ के साथ काफी लंबे समय तक रहे थे.
भारी कीमत चुकानी पड़ी है आईईडी की
नक्सलियों की वजह से सबसे ज्यादा कोल्हान में ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ा है. नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट की वजह से साल 2023 से अब तक 28 ग्रामीण अपनी जान गवां चुके हैं जबकि 16 गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं पिछले दो साल के भीतर 24 जवान विस्फोट में घायल हो चुके हैं और तीन शहीद हो चुके हैं.
जारी है पुलिस का अभियान
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि सारंडा में बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ भी तेज कार्रवाई चल रही है. हमारा फोकस नक्सलियों के द्वारा जमीन में लगाए गए आईईडी पर भी बहुत ज्यादा है. ये विस्फोटक हमारे ग्रामीणों और सुरक्षाबलों दोनो के लिए बड़ा खतरा है. इन्हें खोज कर नष्ट करने के लिए बीडीएस की कई टीमें काम कर रही हैं. इन्हें नष्ट करना बेहद जरूरी है. पूर्व में विस्फोटकों के कारण ग्रामीणों को भी काफी नुकसान हुआ है.
वर्तमान में सारंडा की स्थिति
सारंडा के 25 नक्सलियों के एक साथ सरेंडर करने के बाद अब सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास 15 वांटेड नक्सली किसी तरह अपने आपको बचाने की जुगत में लगे हुए हैं. जो 15 वांटेड नक्सली फिलहाल सारंडा में हैं उनमें से छह बाहर के राज्यों के हैं. झारखंड पुलिस ने शेष बचे नक्सलियों की पूरी जानकारी जुटा कर रखी है. मसलन उनके पास कितने हथियार हैं, कौन नक्सली किस तरह का हथियार रखे हुए हैं, कौन उनके सपोर्टर हैं और उनके बचने के रास्ते कौन-कौन से हैं.
ये है मोस्ट वांटेड (झारखंड के रहने वाले)
- माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा (पीड़टांड़, गिरिडीह का रहने वाला) : इनाम एक करोड़, हथियार फोल्डिंग एके-47. वॉकी-टॉकी उपलब्ध.
- सैक सदस्य अजय महतो उर्फ श्रीकांत (पीड़टांड़, गिरिडीह का रहने वाला), इनाम 25 लाख. एके-47 रखता है अपने पास.
- रीजनल कमेटी सदस्य मोछू उर्फ विभीषण (बरवाडीह, धनबाद का रहने वाला), इनाम 15 लाख. इंसास राइफल रखता है अपने साथ.
- रीजनल कमेटी सदस्य महादेव उर्फ सचिन (पटमदा, चाईबासा), इनाम 15 लाख. एके-47 रखता है अपने साथ.
- रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ दिलीप (पीड़टांड़, गिरिडीह), इनाम 15 लाख. इंसास रखता है अपने साथ.
- एरिया कमांडर सौरभ उर्फ गौरव उर्फ संताल (पीड़टांड़, गिरिडीह), इंसास रखता है अपने साथ.
- सीता मुंडा (सरायकेला-खरसावां), सीता मुंडा आईईडी ब्लास्ट में घायल हो चुकी है. फिलहाल जंगल मे ही इलाज करवा रही है.सीता के पास इंसास है.
- बुडूई बोदरा (टॉटो, चाईबासा), इंसास राइफल साथ मे रखता है.
- चंपा उर्फ गुड़िया माछियान (नावाडीह, बोकारो), इंसास राइफल साथ में रखती है.
बाहर के राज्य के नक्सली (सारंडा में)
- असीम मंडल उर्फ आकाश (उत्तर फुलचक, पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला), असीम पर एक करोड़ का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
- सब-जोनल सदस्य मंगल सिंह सरदार उर्फ पांडू (झारग्राम, लालगढ़, पश्चिम बंगाल), इस पर पांच लाख का है. हथियार के रूप में एसएलआर रखता है.
- एरिया कमांडर मालती मलूटी (बेलपहाड़ी, झारग्राम, प. बंगाल), इस पर इनाम दो लाख का है, इसके पर हथियार इंसास राइफल है.
- रीजनल कमेटी सदस्य चारण उर्फ मदन महतो (पश्चिम मिदनापुर, प. बंगाल), इस पर 15 लाख का इनाम है. यह एके-47 लेकर चलता है.
- सब-जोनल सदस्य गौरी उर्फ बुलू (पश्चिम मिदनापुर, प. बंगाल), इस पर पांच लाख का इनाम है. इंसास हथियार लेकर चलता है.
- जोनल कमांडर मिता उर्फ नयनतारा (पुरुलिया, पश्चिम बंगाल), इस पर 10 लाख का इनाम है. यह इंसास लेकर चलती है.
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