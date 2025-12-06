ETV Bharat / state

दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद को मात, अबूझमाड़ में स्थापित हुआ फोर्स का नया कैंप, दंतेवाड़ा में नक्सल स्मारक ध्वस्त

धुर नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों का कैंप 4 दिसंबर को स्थापित हुआ है. कैंप की स्थापना के साथ ही वर्षों से नक्सलियों के कब्जे और दहशत से घिरे अबूझमाड़ में आशा की किरण दौड़ पड़ी है. पल्लेवाया क्षेत्र में नवीन सुरक्षा कैम्प (FOB) की स्थापना कर सुरक्षा बलों ने न केवल अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, बल्कि यह साबित कर दिया है कि अब विकास और शांति का नया दौर शुरू हो चुका है.

दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बीच अबूझमाड़ के जंगलों में फोर्स के जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं. अबूझमाड़ में सुरक्षाबलों के जवानों ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया है. इसके साथ ही अबूझमाड़ के भीतरी हिस्से पल्लेवाया में नया सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ है.

पल्लेवाया में 4 दिसंबर को कैंप की स्थापना हुई है. इस कैंप के निर्माण में दंतेवाड़ा तथा बीजापुर पुलिस, सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन, कोबरा बटालियन 201 और यंग प्लाटून की अहम भूमिका रही है. सुरक्षा बलों ने अथक प्रयास, निरंतर सर्च ऑपरेशन, जंगलों और पहाड़ी इलाकों में कठिन पैदल मार्च तथा विपरीत मौसम के दौरान भी कैंप के निर्माण का कार्य जारी रखा.

पल्लेवाया में नक्सल स्मारक गिराया गया (ETV BHARAT)

चुनौतियों के बीच कैंप की हुई स्थापना

कैम्प की स्थापना का यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को वर्षों से घात लगाकर हमले, आईईडी धमाकों और नक्सल विरोध का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद जवानों के मनोबल और उत्साह में कोई कमी नहीं आई और 4 दिसंबर 2025 को कैंप का निर्माण किया गया. कैंप के निर्माण के दौरान नक्सलियों के स्मारक को भी गिराया गया.

जनता को मिलेगी सुविधाएं

सुरक्षा कैंप की स्थापना केवल सैन्य उपलब्धि ही नहीं, बल्कि नागरिक जीवन में सुधार का द्वार भी है. जवानों ने स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिन-रात मेहनत कर आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाई है. कठिन भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद यह कार्य साहस से भरा रहा. यह FOB (फॉरवार्ड ऑपरेटिंग बेस) अबूझमाड़ के भीतर शासन और सुरक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस कैंप की स्थापना के बाद से वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित इस क्षेत्र में नई रौशनी पहुंचेगी.

अबूझमाड़ में सीआरपीएफ कैंप स्थापित (ETV BHARAT)

विकास और सुरक्षा को मिला बल

नए सुरक्षा कैंप की स्थापना से पल्लेवाया में शांति, विश्वास और विकास के रास्ते खुले हैं. इस कैंप की स्थापना से नक्सल उन्मूलन की दिशा में अहम कामयाबी मिली है. यह कामयाबी भारत सरकार की उस रणनीति को मजबूती देती है जिसके तहत मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है.

साल 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर बनाने का लक्ष्य है. लगातार पुलिस, सीआरपीएफ और महिला कमांडो द्वारा अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग की जा रही है. नक्सलियों से संवाद कर उन्हें मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है. साल 2025 के अंत तक नक्सली संगठन के कई बड़े नेताओं ने आत्मसमर्पण कर विकास की राह चुनी है. आने वाले समय में दंतेवाड़ा पूरी तरह बदलते हुए दिखाई देगा- गौरव राय, एसपी, दंतेवाड़ा

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को मिली रफ्तार

दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और अबूझमाड़ में जिला प्रशासन गांव गांव तक विकास कर रहा है. यहां सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, पीडीएस केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. जिसकी वजह से लोग नक्सलवाद के बजाय विकास और शिक्षा का मार्ग चुनें.

सरेंडर नक्सलियों के लिए शासन की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों के बैंक खाते, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं. उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके- गौरव राय, एसपी, दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि सरेंडर नक्सलियों को शासन की पुनर्वास योजना के तहत तमात तरीके के फायदे दिए जा रहे हैं. शासन की मंशा बिल्कुल साफ है कि लोग नक्सलवाद को छोड़ विकास और शिक्षा का मार्ग चुनें. दक्षिण बस्तर में बीते दिनों हुए नक्सल सरेंडर और एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब नक्सलगढ़ बदल रहा है. यहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है.