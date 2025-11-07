ETV Bharat / state

बालाघाट में सुरक्षाबलों ने घने जंगलों में चलाया सर्च अभियान, राइफल, पिट्ठू बैग, मेडिसिन बरामद

पिछले दिनों एम.एम.सी. जोन के जीआरबी डिवीजन में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़. हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा तथा स्थानीय पुलिस बलों का संयुक्त अभियान.

SEARCH OPERATION BALAGHAT FORESTS
बालाघाट पुलिस ने घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया (ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 10:31 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है. इसी कड़ी में 3-4 नवंबर 2025 की आधी रात बालाघाट जिले के थाना रुपझर क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता संबंधी गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया.

हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा तथा स्थानीय पुलिस थानों और चौकियों के बल द्वारा मध्‍य प्रदेश-महाराष्‍ट्र-छत्‍तीसगढ़ जोन के जीआरबी (गोंदिया-राजनांदगांव-बालाघाट) डिवीजन के घने जंगलों में सर्च अभियान संचालित किया गया.

पुलिस बल की मौजूदगी का पता लगने पर सशस्त्र माओवादी समूह ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग

सर्चिंग के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी का पता लगने पर सशस्त्र माओवादी समूह ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में संयमित और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की. कुछ समय तक चली मुठभेड़ के उपरांत नक्सली जंगल के भीतर की दिशा में भाग निकले.

घटनास्थल पर की गई सघन सर्चिंग में एक नक्सली राइफल, दैनिक उपयोग की वस्तुओं से भरा पिट्ठू बैग, पांच बड़े थैले, टेंट बनाने का सामान, खून से सने जूते तथा दवाओं के रूप में उपयोग किए गए इंजेक्शन और मेडिसिन बरामद किए गए. घटनास्थल से प्राप्त खून सनी मिट्टी और अन्य साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान पहुँचा है.

बरामद सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि नक्सली समूह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय था और जंगल में ही अस्थायी ठिकाने बनाकर रह रहा था. घटनास्थल से बरामद सभी वस्तुओं का विधिवत दस्तावेजीकरण कर आवश्यक जांच प्रारंभ कर दी गई है. फरार नक्सलियों की तलाश में हॉकफोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें निरंतर सघन सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं. पूरे क्षेत्र में उच्च सतर्कता रखी गई है तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

बढ़ती पुलिस सक्रियता से महिला नक्सली “सुनीता” का आत्मसमर्पण

बालाघाट जिले में 1 नवंबर 2025 को थाना लांजी के चौरिया कैम्प अंतर्गत महिला नक्सली सुनीता निवासी गोमवेटा, तहसील भैरमगढ़, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) ने जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष अपने हथियार इंसास राइफल, 3 मैगज़ीन, 30 जिंदा राउंड एवं शेल के साथ आत्मसमर्पण किया. नक्सली सुनीता मलाजखंड दर्रेकसा दलम में थी और मध्य प्रदेश, गोंदिया एवं राजनांदगांव (GRB) डिविजन में सक्रिय थी.

सुनीता के विरुद्ध छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सुनीता वर्ष 2022 में माओवादी संगठन से जुड़ी थी तथा छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सीसी सदस्य रामदेर की गार्ड के रूप में कार्यरत रही. यह मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के अंतर्गत पहला आत्मसमर्पण है.

भारत सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का निर्धारित किया है लक्ष्य

उल्‍लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने बालाघाट सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में सात दिन या उससे अधिक अवधि वाले कई सघन अभियानों के माध्यम से नक्सली नेटवर्क को लगातार कमजोर किया है. इन अभियानों ने स्थानीय समुदाय में सुरक्षा का विश्वास और विकास के प्रति नई आशा को सुदृढ़ किया है.

