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कांकेर के मोरखंडी जंगल में मिला नक्सल डंप, हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद

कांकेर में जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की.

Kanker Naxal Dump
कांकेर नक्सल डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 2:38 PM IST

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कांकेर: बस्तर संभाग में नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन सुरक्षा बल अब भी तैनात है. जंगलों, पहाड़ों में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि बस्तर के अंदरूनी गांव आईईडी फ्री विलेज बने. इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को कांकेर के मोरखंडी के जंगलों से नक्सल डंप मिला है. हथियार सहित बड़ी मात्रा में सामान मिला है.

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम द्वारा संयुक्त रूप से मोरखंडी के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. इसी दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप का पता चला, जिसके बाद जवानों ने नक्सल डंप अपने कब्जे में लिया.

Kanker Naxal Dump
कांकेर जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल डंप में क्या क्या मिला

बरामद सामग्री में भारमार बंदूक 4, भरमार बंदूक के बैरल 3, वायरलेस सेट 1, बिजली वायर 3 बंडल, जीपीएस 1, छोटा सोलर प्लेट 1 और चार्जर 1 शामिल हैं. इसके अलावा नक्सल साहित्य एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई है.

Kanker Naxal Dump
सर्च ऑपरेशन में नक्सल डंप मिला (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांकेर पुलिस, बीएसएफ, बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई

यह संयुक्त अभियान बस्तर रेंज आईजी बद्री नारायण मीणा, डीआईजी बीएसएफ भानुप्रतापपुर दीपक तिवारी, कांकेर एसपी निखिल राखेचा और 94वीं वाहिनी बीएसएफ बांदे के प्रभारी सेनानी सुभाष चंद्र के मार्गदर्शन में चलाया गया. अभियान में 94वीं वाहिनी बीएसएफ के इंस्पेक्टर हनुमान मीणा, उप निरीक्षक मोहित बंसल तथा बीएसएफ बीडीएस टीम के कमांडर उप निरीक्षक रोशन लाल मीणा सहित जवान शामिल रहे.

कांकेर पुलिस के मुताबिक सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में जिला बल एवं बीएसएफ की संयुक्त सर्चिंग लगातार जारी है. सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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कांकेर नक्सल डंप
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कांकेर सर्च ऑपरेशन
NAXAL DUMP RECOVERED DURING SEARCH
KANKER NAXAL DUMP

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