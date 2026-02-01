ETV Bharat / state

'मिशन मार्च 2026' का असर: अबूझमाड़ में टूटी नक्सलियों की सप्लाई चेन

नारायणपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय की गई '31 मार्च 2026' की डेडलाइन, अब नक्सलियों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है. जैसे-जैसे कैलेंडर की तारीख बदल रही हैं, अबूझमाड़ के जंगलों में लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है.

इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी ने एक बड़ी 'सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सुरक्षाबलों ने जंगल के बीचों-बीच नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए उस 'गुप्त गोदाम' (डंप) को खोज निकाला, जिसके दम पर वे आने वाले दिनों में खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहे थे. नक्सल उन्मूलन की रणनीति अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक हो चुकी है. यह कार्रवाई 31 जनवरी 2026 को अंजाम दी गई, जब खुफिया सूचना के आधार पर आईटीबीपी की 53वीं वाहिनी और नारायणपुर डीआरजी ने एक संयुक्त 'हंटिंग ऑपरेशन' शुरू किया.



सटीक रणनीति से मिली सफलता

आईटीबीपी के सेनानी संजय कुमार के मार्गदर्शन और उप सेनानी तेजवीर सिंह के नेतृत्व में जवान मडोड़ा से भोटोर के बीहड़ जंगलों में सर्चिंग करते हुए दाखिल हुए. यह वही इलाका है जिसे नक्सली अपना सुरक्षित गढ़ मानते थे. सर्चिंग के दौरान भोटोर के पास जवानों को नक्सलियों का एक बड़ा डंप मिला. इसमें भारी मात्रा में राशन, बड़े ड्रम और दैनिक उपयोग का सामान रखा था. यह सामान इस बात का सबूत है कि नक्सली 31 मार्च की डेडलाइन से बचने के लिए लंबी अवधि तक जंगलों में छिपने की रसद जमा कर रहे थे, जिसे जवानों ने जब्त कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया

मौत का सामान बरामद