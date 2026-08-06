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सरायकेला में माओवादी जोनल कमांडर रवि सिंह सरदार समेत 3 गिरफ्तार, AK-47 और इंसास बरामद

सरायकेला: जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ (CRPF), 203 कोबरा बटालियन और एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादी संगठन के कुख्यात जोनल कमांडर रवि सिंह सरदार उर्फ सागर सिंह सरदार समेत 3 उग्रवादियों को धर दबोचा.

गिरफ्तार उग्रवादियों में पश्चिम बंगाल-झारखंड-ओडिशा रीजनल कमेटी का सक्रिय सदस्य मदन महतो और रवि सिंह सरदार की पत्नी मीना पहाड़िया उर्फ नेपू पहाड़िया भी शामिल है.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ कमांडेंट (Etv Bharat)

​गुप्त सूचना पर घेराबंदी, दो चरणों में चला सफल अभियान

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरायकेला के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चांडिल थाना क्षेत्र के ग्राम उदयपुर (टीलाडीह) में माओवादी संगठन के सदस्य किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा गठित संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की.

​अभियान के पहले चरण में टीम ने एकेएम-47 (AKM-47) राइफल के साथ रवि सिंह सरदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इसके बाद रवि सिंह से मिली गुप्त जानकारी व कड़ी पूछताछ के आधार पर कांदरबेड़ा क्षेत्र (चांडिल थाना) में दूसरा छापामारी अभियान चलाया गया, जहां से मदन महतो और मीना पहाड़िया को गिरफ्तार किया गया.

​घातक हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा जब्त