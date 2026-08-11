ETV Bharat / state

चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, 10 लाख के इनामी सालुका कायम समेत चार ने किया आत्मसमर्पण

चाईबासा में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण ( Etv Bharat )