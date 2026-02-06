ETV Bharat / state

बस्तर में नक्सलवाद पर फोर्स की बड़ी जीत, 95 फीसदी क्षेत्र पर नक्सलियों का कब्जा खत्म- बस्तर आईजी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ जंग में फोर्स को मिले सफलता का जिक्र किया है.

बस्तर में नक्सलवाद पर बड़ी जीत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 04 दशक से काबिज माओवादियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई बस्तर में लड़ी जा रही है. इस लड़ाई में सरकार और पुलिसबल को साल 2024-25 में बड़ी सफलता मिली है. एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने साल 2024-25 में बड़े माओवादियों का खात्मा किया है. इसके अलावा सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति से प्रभावित होकर भारी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बस्तर में कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है.

बस्तर में फोर्स को मिली बड़ी सफलता- सुंदरराज पी

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर में माओवादियों के कोर इलाके में नए नए सुरक्षाबल के कैम्प स्थापित किये जा रहे हैं. नक्सलियों के कब्जे को भी खाली किया जा रहा है. इसी कड़ी में एक बड़ा आंकड़ा बस्तर संभाग में निकलकर सामने आया है. माओवादियों के 42 हजार स्कावयर किलोमीटर एरिया पर 90 से 95 प्रतिशत पुलिस ने कब्जा कर लिया है. अब नक्सलियों के कब्जे का बड़ा भूभाग फोर्स ने खाली करा लिया है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान (ETV BHARAT)

42,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 95% इलाका नक्सलियों से खाली करा लिया गया है.बाकी इलाके अभी भी नक्सलवाद और नक्सलियों के कब्जे में हैं. उन इलाकों में भी हम खाली कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे हैं. बहुत जल्द हम उस इलाके को भी खाली करा लेंगे- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

नक्सली करें सरेंडर नहीं तो अंजाम भुगतने को रहें तैयार

बस्तर रेंज के IG सुंदरराज पी ने कहा कि केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का इरादा यह है कि नक्सल गतिविधियों को पूरी तरह खत्म किया जाए. इसके लिए मार्च 2026 तक का टारगेट तय किया गया है. सुरक्षाबल के जवान दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं. इसके नतीजे पिछले 2 सालों में सभी ने देखे हैं. बचे हुए कुछ कैडर अभी भी लड़ रहे हैं. उनके पास भी सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है. बेहतर होगा कि वे मुख्यधारा में शामिल हो जाएं, नहीं तो जिस तरह से हमारी सुरक्षाबल काम कर रहे हैं. ऐसे में माओवादियों को उनका अंजाम भुगतान होगा.

