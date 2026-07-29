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वृंदावन में मुड़िया मेले की सुरक्षा कड़ी, गुरु पूर्णिमा पर आज उमड़ेंगे भक्त

मथुरा: गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेल को लेकर देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है. मेले की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आगरा जोन एडीजी, डीआईजी आगरा कमिश्नर मंगलवार की शाम को पहुंचे. आज देर शाम से श्रद्धालुओं की संख्या में होगा बड़ा इज़ाफा 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे लाखों की संख्या में श्रद्धालु







श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी: राजकीय मुड़िया मेला 23 जुलाई से गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में प्रारंभ हुआ था और 30 जुलाई को मेले का समापन होगा हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु 21 किलोमीटर की सत्यकोषी परिक्रमा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं 6 दिनों में अब तक एक करोड़ श्रद्धालु परिक्रमा कर चुके हैं मंगलवार की देर शाम को संख्या में बड़ा इजाफा होगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं इस बार जिला प्रशासन ने डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया गया है.

मेले की सुरक्षा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से

गुरु पूर्णिमा के मेले पर जिला प्रशासन ने किया सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जॉन 21 जॉन 64 सेक्टर में विभाजित किया है 5000 से अधिक पुलिसकर्मी पीएसी की कंपनी एसडीआरएफ यातायात पुलिस कर्मी 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे ड्रोन कैमरे खोया पाया केंद्र 150 बैरिकेडिंग लगाई गई है खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेले की निगरानी कर रहे हैं. गोवर्धन कस्बे में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.