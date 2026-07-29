वृंदावन में मुड़िया मेले की सुरक्षा कड़ी, गुरु पूर्णिमा पर आज उमड़ेंगे भक्त
आगरा जोन एडीजी, डीआईजी आगरा और कमिश्नर मंगलवार शाम को पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 9:48 AM IST
मथुरा: गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में राजकीय मुड़िया मेल को लेकर देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है. मेले की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आगरा जोन एडीजी, डीआईजी आगरा कमिश्नर मंगलवार की शाम को पहुंचे. आज देर शाम से श्रद्धालुओं की संख्या में होगा बड़ा इज़ाफा 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे लाखों की संख्या में श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी: राजकीय मुड़िया मेला 23 जुलाई से गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में प्रारंभ हुआ था और 30 जुलाई को मेले का समापन होगा हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु 21 किलोमीटर की सत्यकोषी परिक्रमा लगाने के लिए पहुंच रहे हैं 6 दिनों में अब तक एक करोड़ श्रद्धालु परिक्रमा कर चुके हैं मंगलवार की देर शाम को संख्या में बड़ा इजाफा होगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं इस बार जिला प्रशासन ने डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्धालु आने का अनुमान लगाया गया है.
मेले की सुरक्षा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से
गुरु पूर्णिमा के मेले पर जिला प्रशासन ने किया सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जॉन 21 जॉन 64 सेक्टर में विभाजित किया है 5000 से अधिक पुलिसकर्मी पीएसी की कंपनी एसडीआरएफ यातायात पुलिस कर्मी 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे ड्रोन कैमरे खोया पाया केंद्र 150 बैरिकेडिंग लगाई गई है खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेले की निगरानी कर रहे हैं. गोवर्धन कस्बे में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है.
अधिकारियों का जमावड़ा
गोवर्धन मुड़िया मेले को लेकर मंगलवार की शाम को आगरा जोन एडीजी डीआईजी आगरा कमिश्नर जनपद के पुलिस अधिकारी जिला अधिकारी राजस्व अधिकारी के साथ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया
आगरा जोन एडीजी एसके भगत मंगलवार की शाम को गोवर्धन राजकीय मुड़िया मेला की सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए पहुंचे. मुड़िया मेले में अब तक एक करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं. इस पूरे मेला क्षेत्र में चार पांच प्वाइंटों पर पुलिस के लिए कठिन परीक्षा होती है. मेले के सभी प्वाइंटों को बारीकियां से देखा है. सभी प्वाइंटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन 21 जोन 64 सेक्टर में विभाजित किया है. 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है. खुद जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेले की निगरानी कर रहे हैं. गोवर्धन में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है आज रात्रि मंगलवार की शाम से श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत बढ़ जाएगी.
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