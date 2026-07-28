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दिल्ली के स्कूलों सेफ्टी के मामले में पिछड़े ! 774 स्कूलों में मिली खामियां, निजी स्कूलों में सबसे ज्यादा लापरवाही

दिल्ली सरकार बाल सुरक्षा अभियान के तहत कर रही स्कूलों की जांच ( File photo, ANI )

राजधानी के 1,677 स्कूलों का 13 से 24 जुलाई के बीच निरीक्षण किया गया. यह अभियान उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 6 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक के बाद शुरू किया गया, जिसमें बाल सुरक्षा माह के तहत सभी स्कूलों में सुरक्षा मानकों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे.

प्रशासन ने संबंधित स्कूलों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और कमियों को दूर करने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा.

दरअसल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे 'बाल सुरक्षा माह' अभियान के तहत अब तक 1,677 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है. जांच में 774 स्कूलों में छात्र सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न कमियां सामने आई हैं. इनमें सबसे अधिक खामियां निजी स्कूलों में पाई गई हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे. ये कह रहे हैं सरकार के आंकड़ें....जिनमें कई सारे निजी स्कूल बच्चों की सुरक्षा के मानक पर खरे नहीं उतर सके.

निरीक्षण के दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और निजी स्कूल शामिल किए गए. अब तक जांचे गए स्कूलों में 790 सरकारी, 812 निजी और 75 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं.



निजी स्कूलों में सबसे ज्यादा मिली कमियां

निरीक्षण के दौरान कुल 774 स्कूलों में सुरक्षा संबंधी खामियां सामने आईं. इनमें 270 सरकारी स्कूल, 463 निजी स्कूल और 41 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं. निजी स्कूलों में अन्य श्रेणियों की तुलना में सबसे अधिक सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गई हैं. इसी कारण इन स्कूलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.



संयुक्त टीम कर रही है निरीक्षण

स्कूलों का निरीक्षण विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा किया जा रहा है. इन टीमों में अभिभावकों के प्रतिनिधि, शिक्षा निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस तथा संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल हैं. निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पॉक्सो अधिनियम के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार स्टूडेंट सेफ्टी चेकलिस्ट का उपयोग किया जा रहा है.



सुधार के बाद होगा दोबारा निरीक्षण

जिन स्कूलों में कमियां मिली हैं, उन्हें निर्धारित समय के अंदर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद निरीक्षण दल दोबारा स्कूलों का दौरा कर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कमियों को दूर कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल खामियां चिन्हित करना नहीं, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही और सतर्कता की स्थायी व्यवस्था विकसित करना है.



सभी 5,633 स्कूलों तक पहुंचेगा अभियान

निरीक्षण अभियान जारी है और इसे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सभी 5,633 स्कूलों में किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि हर स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और जवाबदेह वातावरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्र बिना किसी भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें.

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