हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल सिक्योरिटी बढ़ी, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप
हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है. उन पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप है.
Published : March 22, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 2:41 PM IST
पलवल: हथीन से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है. उनकी सुरक्षा में हरियाणा पुलिस ने पुलिस के 6 जवान तैनात किए हैं. पायलट गाड़ी में उनके साथ 4 सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी उनके हथीन स्थित आवास पर तैनात किए गए हैं. हालांकि सरकार की ओर से उन्हें 2 PSO पहले से ही मिले हुए हैं. बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप है.
डीसी और एसपी ने की कांग्रेस विधायक से मुलाकात: ईद के मौके पर डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ और एसपी वरुण सिंगला ने कांग्रेस विधायक इसराइल से उनके हथीन स्थित आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान विधायक के साथ 6 पुलिसकर्मी तैनात रहे. बताया जा रहा है कि विधायक से पुलिस अधिकारियों की सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई.
कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोटिंग के आरोप पर दी प्रतिक्रिया: क्रॉस वोटिंग के आरोप पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद इसराइल ने कहा कि "कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद नोटिस का जवाब दिया जाएगा. जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा. जो मैं जवाब दूंगा वो भी आपके सामने आ जाएगा."
विधायक के बेटे ने तोड़ा रिश्ता: क्रॉस वोटिंग के आरोपों से आहत कांग्रेस विधायक इसराइल के बेटे ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नाजिम ने कहा है कि उनका परिवार हरियाणा की राजनीति में सालों से सक्रिय है. आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा. उन्होंने कहा कि वो पिता के इस कदम से आहत हैं. इसलिए नाजिन ने अपने पिता से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया.
कांग्रेस के पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप: बता दें कि कांग्रेस ने पांच ऐसे विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग की थी. जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं. उनमें मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल, रेनू बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह शामिल हैं. पार्टी ने उनसे राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके वोटिंग पैटर्न के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
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