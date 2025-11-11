जयपुर में 'सुरक्षा समन्वय सेमिनार' का समापन, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने पर मंथन
जयपुर मिलिट्री स्टेशन में में आयोजित सेमिनार में सूचना युद्ध के बदलते स्वरूप पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया.
Published : November 11, 2025 at 6:21 PM IST
जयपुर: जयपुर मिलिट्री स्टेशन में भविष्य के संघर्षों का सामना करने के लिए 'व्होल ऑफ नेशन एप्रोच' विषय पर आयोजित सुरक्षा समन्वय सेमिनार का मंगलवार को समापन हुआ. यह सेमिनार सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य विचारों की क्रियान्विति और सूचना अभियानों में व्होल-ऑफ-नेशन एप्रोच पर विचार करते हुए भारत की भावी रणनीतिक रूपरेखा तैयार करना था. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी बयान के अनुसार, पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, साइबर और प्रभाव संचालन के लिए एक सुदृढ़ ढांचे के निर्माण पर चर्चा हुई. इसमें भारत के सूचना परिदृश्य की कमजोरियों का विश्लेषण, वैश्विक प्रवृत्तियों का अध्ययन, राष्ट्रीय नैरेटिव को सुदृढ़ करने, दुष्प्रचार तथा ग्रे-जोन खतरों से निपटने के उपायों पर विमर्श किया गया.
युद्ध के बदलते स्वरूप पर चर्चा: सत्र में विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए. चर्चा के दौरान सूचना युद्ध के बदलते स्वरूप पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया. जिसमें सूचना के तीव्र सैन्यीकरण, संज्ञानात्मक क्षेत्र पर प्रभाव डालने की नवीन रणनीतियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व सर्च इंजन की भूमिका जैसे अहम पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. साथ ही, भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव को भी गहराई से समझने का प्रयास किया गया.
राज्य में तैयार होगा मॉडल ढांचा: इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र में राज्य स्तर पर व्होल ऑफ नेशन एप्रोच के सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए एक मॉडल ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया. इसमें सैन्य बलों, विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिक समाज के बीच समन्वय के माध्यम से मिश्रित और पारंपरिक खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की गई. राजस्थान पर आधारित केस स्टडी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. जिसमें राज्यस्तरीय तैयारी और स्थानीय दृढ़ता को राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने में सहायक बताया गया.
सामूहिक प्रयास और नागरिक भागीदारी जरूरी: दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एओसी-इन-सी द्वारा दिए गए विशेष संबोधन में कहा गया कि व्होल ऑफ नेशन एप्रोच को 'कांसेप्ट टू कल्चर' और 'कोआर्डिनेशन टू कन्विक्शन' में बदलना आवश्यक है. जिससे देश के राष्ट्रीय हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. सेमिनार का समापन इस दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सार्थक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक प्रयास और नागरिक भागीदारी अनिवार्य है. प्रत्येक नागरिक देश की सुरक्षा में समान रूप से योगदान देता है.