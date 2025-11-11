ETV Bharat / state

जयपुर में 'सुरक्षा समन्वय सेमिनार' का समापन, राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने पर मंथन

सेमिनार में उपस्थित अतिथि ( Courtesy- PIB (Defense Branch) )

जयपुर: जयपुर मिलिट्री स्टेशन में भविष्य के संघर्षों का सामना करने के लिए 'व्होल ऑफ नेशन एप्रोच' विषय पर आयोजित सुरक्षा समन्वय सेमिनार का मंगलवार को समापन हुआ. यह सेमिनार सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य विचारों की क्रियान्विति और सूचना अभियानों में व्होल-ऑफ-नेशन एप्रोच पर विचार करते हुए भारत की भावी रणनीतिक रूपरेखा तैयार करना था. पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा शाखा) की ओर से जारी बयान के अनुसार, पहले सत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, साइबर और प्रभाव संचालन के लिए एक सुदृढ़ ढांचे के निर्माण पर चर्चा हुई. इसमें भारत के सूचना परिदृश्य की कमजोरियों का विश्लेषण, वैश्विक प्रवृत्तियों का अध्ययन, राष्ट्रीय नैरेटिव को सुदृढ़ करने, दुष्प्रचार तथा ग्रे-जोन खतरों से निपटने के उपायों पर विमर्श किया गया. युद्ध के बदलते स्वरूप पर चर्चा: सत्र में विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए. चर्चा के दौरान सूचना युद्ध के बदलते स्वरूप पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया. जिसमें सूचना के तीव्र सैन्यीकरण, संज्ञानात्मक क्षेत्र पर प्रभाव डालने की नवीन रणनीतियां और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व सर्च इंजन की भूमिका जैसे अहम पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. साथ ही, भू-राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव को भी गहराई से समझने का प्रयास किया गया. पढ़ें: दुनिया में बदल रहे हैं युद्ध के तरीके और टारगेट, भविष्य की तैयारियों पर जयपुर में मंथन