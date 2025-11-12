ETV Bharat / state

दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, बेद खबाद और अजमेर दरगाह में बढ़ाई सुरक्षा

अजमेर: दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद अजमेर में भी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायलियों के प्रार्थना स्थल बेद खबाद की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. जिले की एसपी वंदिता राणा ने अधिकारियों के साथ दोनों ही संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था देखी. साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है.

'संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई': एसपी वंदिता राणा ने बताया कि पुष्कर में विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है. वहीं इजरायलियों का प्रार्थना स्थल बेद खबाद भी है. दोनों ही स्थलों पर पूर्व में भी सुरक्षा व्यवस्था थी. अब वर्तमान हालातों में इनकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके अलावा जिले में लगातार नाकाबंदी के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थान पर निगरानी बढ़ाई गई है. एसपी ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर, बेदखबाद और अजमेर दरगाह संवेदनशील हैं. तीनों ही जगह पर विजिलेंस बढ़ाई गई है. होटल और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए यात्रियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है.