दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, बेद खबाद और अजमेर दरगाह में बढ़ाई सुरक्षा

एसपी वंदिता राणा ने बताया कि संवदेनशील स्थानों पर सर्तकता बढ़ाई गई है. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है.

SP inspected security arrangements at Brahma Temple
एसपी ने देखी ब्रह्मा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
अजमेर: दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद अजमेर में भी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायलियों के प्रार्थना स्थल बेद खबाद की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. जिले की एसपी वंदिता राणा ने अधिकारियों के साथ दोनों ही संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था देखी. साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है.

'संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई': एसपी वंदिता राणा ने बताया कि पुष्कर में विश्व का इकलौता जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है. वहीं इजरायलियों का प्रार्थना स्थल बेद खबाद भी है. दोनों ही स्थलों पर पूर्व में भी सुरक्षा व्यवस्था थी. अब वर्तमान हालातों में इनकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है. इसके अलावा जिले में लगातार नाकाबंदी के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थान पर निगरानी बढ़ाई गई है. एसपी ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर, बेदखबाद और अजमेर दरगाह संवेदनशील हैं. तीनों ही जगह पर विजिलेंस बढ़ाई गई है. होटल और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए यात्रियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

एसपी ने बताया क्यों बढ़ाई सर्तकता, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान

SP inspected security at Bed Khabad site
एसपी ने देखी बेद खबाद की सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat Ajmer)
SP reviews security at the Brahma Temple
ब्रह्मा मंदिर में सुरक्षा का जायजा लेती एसपी (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर इसलिए संवेदनशील: अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कोलमैन हैडली ने मुंबई हमले से पहले रेकी की थी. हेडली से पड़ताल की गई, तब सामने आया था कि वह पुष्कर में बेद खबाद के सामने स्थित होटल में ठहरा था. जहां उसने बेद खबाद और ब्रह्मा मंदिर की रेकी भी की थी. मुम्बई हमले के दौरान आतंकियों ने यहूदियों के ठिकाने नारिमन हाउस को भी निशाना बनाया था. उस वक्त से ही पुष्कर का बेद खबाद भी आतंकियों के निशाने पर था. यही वजह है कि पुष्कर में बेद खबाद को संवेदनशील माना गया है. लिहाजा इसकी सुरक्षा में हथियारबंद जवान हमेशा तैनात रहते हैं. दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है.

