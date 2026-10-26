ETV Bharat / state

445 सवालों के साथ विपक्ष के विधानसभा घेराव से भी जूझेगी सरकार, कंटीले तारों-लोहे के गेटों से भराड़ीसैंण बना अभेद्य किला

उत्तराखंड शीतकालीन विधानसभा सत्र ( Etv Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में कल मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सियासी पारा पूरी तरह चढ़ गया है. इस बार का सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं. जहां एक ओर सदन के भीतर विपक्ष विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है, वहीं सड़क पर भी भारी उबाल देखने को मिलेगा. दूसरी तरफ मंत्रियों को 31 विधायकों के 445 सवालों के जवाब भी देने होंगे.