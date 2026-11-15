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ताजमहल की सुरक्षा और होगी अभेद, ब्लाइंड स्पॉट पर लगेंगे CCTV कैमरे

ताजमहल की सुरक्षा बनेगी अभेद ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ताजमहल की सुरक्षा में सेंध और अन्य मामलों को लेकर शनिवार दोपहर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) लखनऊ अमरेन्द्र के सेंगर आगरा पहुंचे. उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया. उस प्रतिबंधित क्षेत्र में भी गए, जहां पर बीते दिनों में विदेशी पर्यटक घूमते नजर आए थे.

इसके बाद सर्किट हाउस में पुलिस महानिदेशक ने ताजमहल की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर सीआईएसएफ, एएसआई और ताज सुरक्षा पुलिस के साथ मंथन किया. जिसमें ताजमहल परिसर के सभी ब्लाइंड स्पॉट चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे की जद में लेने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि ताजमहल परिसर के बाहर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो 24 घंटे निगरानी रखेगा.