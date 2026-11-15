ताजमहल की सुरक्षा और होगी अभेद, ब्लाइंड स्पॉट पर लगेंगे CCTV कैमरे
ताजमहल परिसर के सभी ब्लाइंड स्पॉट चिह्नित किए जाएंगे, अफसरों ने दिए निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:16 AM IST
आगरा: ताजमहल की सुरक्षा में सेंध और अन्य मामलों को लेकर शनिवार दोपहर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) लखनऊ अमरेन्द्र के सेंगर आगरा पहुंचे. उन्होंने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया. उस प्रतिबंधित क्षेत्र में भी गए, जहां पर बीते दिनों में विदेशी पर्यटक घूमते नजर आए थे.
इसके बाद सर्किट हाउस में पुलिस महानिदेशक ने ताजमहल की सुरक्षा मजबूत करने को लेकर सीआईएसएफ, एएसआई और ताज सुरक्षा पुलिस के साथ मंथन किया. जिसमें ताजमहल परिसर के सभी ब्लाइंड स्पॉट चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे की जद में लेने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि ताजमहल परिसर के बाहर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो 24 घंटे निगरानी रखेगा.
बता दें कि बीते दिनों ताजमहल की सुरक्षा पर कई सवाल उठे थे, ताजमहल के पास स्थित शाही मस्जिद की छत पर विदेशी पर्यटक पहुंच गए थे, जबकि यह क्षेत्र प्रतिबंधित है. इसके साथ ही ताजमहल परिसर में खुलेआम हो रही प्री वेडिंग शूटिंग जैसी तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं. इससे ताजमहल की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ, एएसआई और ताज सुरक्षा पुलिस के साथ ही जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है.
इन सभी मामलों को देखते हुए शनिवार सुबह पुलिस महानिदेशक(सुरक्षा) लखनऊ अमरेन्द्र के सेंगर आगरा पहुंचे और ताजमहल की सुरक्षा का निरीक्षण किया. ताजमहल परिसर में शाही मस्जिद के साथ अन्य स्थानों पर भी गए, जहां से सुरक्षा में चूक के मामले सामने आए थे.
पुलिस महानिदेशक(सुरक्षा) लखनऊ अमरेन्द्र के सेंगर ने सर्किट हाउस में अपर निदेशक आसूचना ब्यूरो विनीता शर्मा, महानिरीक्षक सीआईएसएफ नवज्योति गोगोई, जिलाधिकारी मनीष बंसल, अपर आयुक्त पुलिस सचिन्द्र पटेल, डीसीपी सिटी रवींद्र कुमार, एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार, पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ताजमहल की सुरक्षा की समीक्षा बैठक की और परिसर के सभी ब्लाइंड स्पॉट चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए.
सीसीटीवी कैमरे के साथ ही एंट्री गेट पर लगे स्कैनर, सर्विलांस और एंट्री ड्रोन सिस्टम की कार्यशीलता पर भी चर्चा हुई. बैठक में सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ताजमहल की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सुरक्षा से जुड़े सभी उपकरण पूरी तरह सक्रिय रहें. जिनकी नियमित जांच भी की जाए.
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