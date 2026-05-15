ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग, पेट्रोल पंप की सुरक्षा बढ़ाई गई, इमरजेंसी नंबर जारी

रायपुर में पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए गए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन की खरीदारी को लेकर छत्तीसगढ़ के लोग पैनिक हो रहे हैं. इसी वजह से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई है. इसे लेकर रायपुर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो इसके लिए रायपुर पुलिस की तरफ से आपातकालीन सहायता डायल 112 नंबर जारी किए गए हैं. इसके साथ ही रायपुर पुलिस ने कंट्रोल रूम, पुलिस थाना और थाना प्रभारी के नंबर जारी किए हैं. यह सारी कवायद पेट्रोल पंप संचालक और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर की गई है. इसे लेकर रायपुर पुलिस की तरफ से पेट्रोल पंपों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं.

पेट्रोल पंप की सुरक्षा को लेकर पोस्टर चस्पा

इन पोस्टरों पर पुलिस कंट्रोल रूम से संबंधित स्थानीय थाना प्रभारी और डायल 112 के नंबर जारी किए गए हैं. इसके अलावा अन्य हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. जिससे संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दी जा सके. इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों एवं कर्मचारियों को रात्रिकालीन सतर्कता, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने और सीसीटीवी को पुख्ता रखने की हिदायत दी गई है.

Security at petrol pumps in Raipur has been increased.
रायपुर में पेट्रोल पंप की सुरक्षा बढ़ाई गई (ETV BHARAT)

पैनिक बाइंग को लेकर हरकत में रायपुर प्रशासन

गुरुवार को रायपुर में लगातार पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबरें सामने आई. इसके साथ ही लोग पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग करने लगे. इसे लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट में आपात बैठक भी बुलाई. जिसमें पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारी, पेट्रोल पंप डीलर और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. बैठक में शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और सप्लाई चेन को बाधित न होने के निर्देश दिए गए.

Raipur Petrol Pump
रायपुर के पेट्रोल पंप पर पोस्टर चिपकाते पुलिसकर्मी (ETV BHARAT)

रायपुर जिला प्रशासन ने की आपात मीटिंग

गुरुवार को हुई आपात बैठक में अपर कलेक्टर कीर्ति मानसिंह ने स्पष्ट किया कि शहर में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन दिनों में लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने लगे हैं. जो लोग पहले 2 लीटर पेट्रोल लेते थे, वे अब टंकी फुल कराने लगे हैं. इसी वजह से कुछ पेट्रोल पंपों का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है. टैंकर पहुंचने के बाद कुछ घंटों के अंदर पेट्रोल पंप ड्राई हो जा रहे हैं. इसका यह कतई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है. मांग अचानक ज्यादा बढ़ने से यह स्थिति पैदा हुई है. इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है.

पीएम मोदी की नीतियों पर कांग्रेस का निशाना, पेट्रोल डीजल की किल्लत समेत महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार

डीजल पेट्रोल बचाने कार पूलिंग कर तिलोखन गांव पहुंचा एमसीबी जिला प्रशासन, सुशासन तिहार में सामुदायिक यात्रा

वैश्विक ईंधन संकट, छत्तीसगढ़ शासन के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग

TAGGED:

PANIC BUYING OF PETROL
PETROL AND DIESEL IN CG
रायपुर जिला प्रशासन
पश्चिम एशिया संकट
SECURITY AT RAIPUR PETROL PUMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.