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री-नीट 2026: दुर्ग जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

दुर्ग जिला प्रशासन नीट के लिए तैयार ( ETV BHARAT )

कलेक्टर अभिजीत सिंह और डीआईजी एवं एसएसपी विजय अग्रवाल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. दुर्ग जिले के 19 केंद्रों में कुल 6939 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर सहित सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं.

दुर्ग : परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है.

परीक्षा से पहले मॉक ड्रिल कर अधिकारियों और शिक्षकों को एनटीए के नियमों एवं दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा चुकी है. परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं.

⦁ केंद्रों के 200 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

⦁ 500 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगाई गई है.

⦁ कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक मार्गदर्शन केंद्रों, बुक स्टॉल संचालकों और अन्य व्यक्तियों को भी किसी प्रकार का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी.

अधिकारी-कर्मचारी और पुलिस बल की ड्यूटी

परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार सहित कुल 55 प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा 200 से अधिक पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.

नीट परीक्षा को लेकर कड़ी निगरानी

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि प्रश्न पत्र सुरक्षित रूप से जिले में पहुंच चुके हैं और उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है. सभी परीक्षा केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की गई है. आपात स्थिति से निपटने के लिए चार एंबुलेंस को तैनात किया गया है.

कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल नेटवर्क को नियंत्रित करने के लिए जैमर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि एनटीए के सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराया जाएगा.