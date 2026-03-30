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बाबा धाम में चौकसी कड़ी, पाकिस्तानी नोट मिलने के बाद सुरक्षा घेरा हुआ और सख्त

देवघर: झारखंड की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, बैद्यनाथ धाम मंदिर, अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क निगरानी में है. दानपेटी में पाकिस्तानी करेंसी मिलने की घटना को कुछ दिन बीत चुके हैं. लेकिन उसके बाद से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और मजबूत किया जा रहा है.

देवघर जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की चूक अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंदिर के सभी प्रमुख द्वारों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है. जिससे हर आने-जाने वाले श्रद्धालु की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके.

अब मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है. यदि कोई भी शख्स जरा सा भी संदिग्ध लगता है तो उसे मेटल डिटेक्टर से पूरी जांच के बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिल रही है. सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए जिला पुलिस के साथ-साथ आईआरबी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं.

मंदिर के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि घटना के बाद से हर श्रद्धालु पर विशेष नजर रखी जा रही है. अब यहां केवल आस्था ही नहीं, बल्कि सजगता भी उतनी ही आवश्यक हो गई है. मंदिर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने कहा है कि मंदिर की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पदाधिकारी व पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेकर जांच की जाएगी.