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सीएम हेमंत की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में 55 पुलिस अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा की कमान, सुरक्षा प्लान तैयार

तैयारियों का जायजा लेते सीएम ( Etv Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां स्वर्गीय रूपी सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारी की है. रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 15 से 19 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) के स्तर से जारी आदेशों में कुल 55 पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा अतिरिक्त बल भी तैनात किए जाएंगे.

15 अक्टूबर से तैनाती