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देवघर-बासुकीनाथ में सुरक्षा के अभेद इंतजाम, सोमवार की भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण

देवघर: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन के साथ-साथ झारखंड पुलिस ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए हैं. इस वर्ष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और संभावित सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए देवघर और बासुकीनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत की गई है. पूरे मेला क्षेत्र में करीब 12 हजार पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, जबकि कई आईपीएस और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की भी विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है.

श्रावणी मेले के दौरान पुलिस की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है. यही वजह है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं. हाल ही में झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने स्वयं देवघर और बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

संथाल परगना के डीआईजी का बयान (ETV BHARAT)

AI और QR सिस्टम से होगी बाबाधाम की सुरक्षा

संथाल परगना डीआईजी अंबर लकड़ा ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिस जवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है. वहीं, QR कोड सिस्टम के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. यदि किसी स्थान पर अचानक श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम और आसपास मौजूद पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

12 हजार पुलिस जवान रहेंगे तैनात

डीआईजी ने बताया कि केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है. इसके लिए जिला प्रशासन ने अलग-अलग स्थान चिन्हित किए हैं, ताकि जवान बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें.