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Durand Cup 2026: सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट पर रांची पुलिस का विशेष फोकस

रांची में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जा रहे हैं.

Security arrangements for Durand Cup football tournament in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 3:53 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची पहली बार डूरंड कप की मेजबानी कर रहा है. ऐसे में राजधानी की सुरक्षा को पूरी तरह से फुलप्रूफ किया जा रहा है. सबसे ज्यादा मेहनत भीड़ मैनेजमेंट और ट्रैफिक को लेकर किया गया है. खिलाड़ियों और फुटबॉल स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर 2000 से ज्यादा बल तैनात किए जा रहे हैं.

एसएसपी खुद कर रहे मॉनिटरिंग

रांची में पहली बार आयोजित किए जा रहे डूरंड कप 2026 के लिए पुलिस के द्वारा अपने सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सुरक्षा का फोकस खिलाड़ियों, दर्शकों और स्टेडियम परिसर की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर रहेगा.

Security arrangements for Durand Cup football tournament in Ranchi
डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat)

रांची सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि फुटबॉल ग्राउंड के आसपास 2 हजार से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जा रही है. इसमें बड़ी संख्या में महिला पुलिस को भी शामिल किया गया है. ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त जवानो की तैनाती की जा रही है.

जांच के बाद ही प्रवेश

डूरंड कप भारतीय सेना से जुड़ी प्रतियोगिता है, ऐसे में रांची पुलिस इसे लेकर बेहद गंभीर है. पुलिस के अनुसार मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वारों पर फ्रिस्किंग और मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी. भीड़ पर नजर रखने के लिए पूरे परिसर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने की भी व्यवस्था की जा रही है. होटल से लेकर स्टेडियम तक पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की जाएंगी.

भीड़ मैनेजमेंट पर जोर

डूरंड कप के मैच देखने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ेगी. हालांकि क्षमता से अधिक दर्शकों के स्टेडियम के अंदर आने की मनाही है. भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग प्रबंधन और अलग प्रवेश-निकास मार्ग की व्यवस्था तैयार की गई है. आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम, एंबुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की तैनाती भी की जा रही है. खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किये गए है.

Security arrangements for Durand Cup football tournament in Ranchi
फुटबॉल स्टेडियम की सुरक्षा (ETV Bharat)

26 जुलाई से शुरू होंगे मैच

26 जुलाई से रांची में डूरंड कप के मुकाबले शुरू होंगे. रांची में सभी लीग मुकाबले ग्रुप C के होंगे. इस ग्रुप में जमशेदपुर एफसी, एससी दिल्ली, डिफेंडर्स एफसी और इंडियन एयर फोर्स फुटबॉल टीम शामिल हैं.

बता दें कि डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है. इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी. इसका आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी करती है और यह भारतीय फुटबॉल सीजन का आधिकारिक उद्घाटन टूर्नामेंट माना जाता है. रांची पहली बार डूरंड कप की मेजबानी कर रहा है और यहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में लीग मैच तथा एक क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा.

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