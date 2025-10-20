ETV Bharat / state

देहरादून में दीपावली को लेकर क्या है सुरक्षा इंतजाम? पढ़ें पूरी खबर

दीपावली को लेकर देहरादून में पुलिस-प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Dehradun Diwali Security Arrangements
देहरादून में दीपावली को लेकर पुलिस तैयार (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 20, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: दीपावली त्यौहार को लेकर देश भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. चारों तरफ जगमगाती लाइटें नजर आ रही हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं. ऐसे में दीपावली त्यौहार के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है.

दीपावली त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है. लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, इस त्यौहार के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी होती है और इस दौरान तमाम घटनाएं भी होती हैं. इसके अलावा, त्यौहारी सीजन के दौरान सड़क हादसे भी काफी होते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ ही अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है.

देहरादून में दीपावली को लेकर खास इंतजाम (Video-ETV Bharat)

ऐसे में दीपावली त्यौहार को लेकर उत्तराखंड के चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही सड़क हादसों पर भी लगाम लगाया जा सके. हर साल दीपावली त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही आतिशबाजी करते हैं. वहीं दीपावली त्यौहार की तैयारियां काफी दिन पहले ही शुरू हो जाती है. दीपावली त्यौहार से करीब चार दिन पहले से ही बाजारों में रौनक शुरू हो गई थी.

Dehradun Diwali Security Arrangements
दीपावली को लेकर दुल्हन की तरह सजा शहर (Photo-ETV Bharat)

जिसके चलते प्रदेश के तमाम हिस्सों में ट्रैफिक जाम लगने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन आज दीपावली त्यौहार के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त दिखाई दे रही है. हालांकि, शाम के समय आतिशबाजी के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहेगी.

Dehradun Diwali Security Arrangements
दीपावली पर लोग जमकर कर रहे खरीदारी (Photo-ETV Bharat)

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार की दीपावली बेहद खास और अलग है. क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने पीएम मोदी के आह्वान पर स्वदेशी का संकल्प लिया है और आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए कदम बढ़ाया है. साथ ही कहा कि खरीददारी करने वालों और व्यापारी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ है.

जिसके तहत बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है. साथ ही सीएम ने कहा कि जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद, आम जीवन में इस्तेमाल होने वाला सामान सस्ता हुआ है. यही वजह है कि लोगों ने इस दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाया है.

देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देहरादून में सिविल पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू की तैनाती गई है. जो लगातार एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट में रहेंगे. मुख्य रूप से देहरादून शहर के चौराहों पर तीन- तीन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चली रहे. यही नहीं, शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए, मुख्य स्थान पर नजर भी रखी जा रही है. साथ ही बताया कि शहर में एक कंपनी व दो प्लाटून पीएसी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं.

पढ़ें-दीपावली पर आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

TAGGED:

DEHRADUN LATEST NEWS
DIWALI FESTIVAL 2025
देहरादून दीपावली सुरक्षा व्यवस्था
दीपावली पर्व 2025
DIWALI SECURITY ARRANGEMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.