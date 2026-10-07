धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, डीजे पर पूरी तरह रोक, सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर
धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने खास बैठक की. बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 10:19 AM IST
धनबाद: दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा पंडालों की सुरक्षा से लेकर यातायात, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था और विसर्जन तक के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा की गई. बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं.
पंडालों के लिए एनओसी जरूरी
प्रशासन ने पूजा समितियों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया है. हर पूजा समिति को सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर अंडरटेकिंग देना होगा. पंडाल के लिए अग्निशमन विभाग, भवन प्रमंडल और विद्युत विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा. पंडाल निर्माण में नायलॉन, सिंथेटिक या अन्य ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
पंडाल में अग्निशामक यंत्र, बालू की बाल्टियां और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखनी होगी. बिजली बाधित होने की स्थिति में इन्वर्टर या जेनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी जरूरी होगी.
भीड़ नियंत्रण पर विशेष जोर
पंडालों में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतार और प्रवेश-निकास की व्यवस्था करनी होगी. बैरिकेडिंग, पर्याप्त वेंटिलेशन और खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है. पूजा समितियों को पर्याप्त संख्या में पहचान-पत्र वाले वॉलंटियर तैनात करने होंगे. वॉलंटियरों की सूची और मोबाइल नंबर संबंधित थाने में उपलब्ध कराना होगा.
हर प्रमुख पंडाल में इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाने और निगरानी व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया गया है. आपात स्थिति में मदद के लिए डायल 112, स्थानीय थाना और कंट्रोल रूम के नंबर भी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने होंगे.
डीजे पर पूरी तरह रोक
दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन ने डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस में डीजे नहीं बजाया जा सकेगा. लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी तय समय और निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही करना होगा.
सर्वश्रेष्ठ पूजा समितियों को मिलेगा पुरस्कार
सुरक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने वाली पूजा समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे. प्रथम पुरस्कार-51 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार-41 हजार रुपये, तृतीय पुरस्कार- 31 हजार रुपये, चतुर्थ से दसवें स्थान तक- 11-11 हजार रुपये हैं.
विसर्जन घाटों पर गोताखोर और बैरिकेडिंग
विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे. प्रमुख जलाशयों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी. बैरिकेडिंग के साथ नाव, प्रशिक्षित गोताखोर, वॉच टावर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी. विसर्जन जुलूस में शामिल वाहनों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा. रास्ते में किसी वाहन के खराब होने की स्थिति से निपटने के लिए क्रेन की व्यवस्था भी रहेगी. प्रशासन ने छोटे बच्चों को विसर्जन जुलूस में शामिल नहीं करने की सलाह दी है.
सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर
पूजा के दौरान अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर नजर रखने के लिए साइबर मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है. सोशल मीडिया पर भ्रामक या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सड़क और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश
उपायुक्त ने पथ निर्माण विभाग और नगर निकाय के अधिकारियों को पूजा पंडालों तक जाने वाली सड़कों, मुख्य मार्गों और संपर्क सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया है. वहीं, विद्युत विभाग को जर्जर और लटकते तारों के साथ-साथ खराब बिजली के पोलों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने को कहा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
चौक-चौराहों से हटेगा अतिक्रमण
पूजा के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए गोविंदपुर मुख्य बाजार समेत जिले के प्रमुख चौक-चौराहों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों को सड़क और फुटपाथ पर लगे अवैध ठेले, दुकान और अन्य अवरोध हटाने का निर्देश दिया गया है.
अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अलर्ट
दुर्गा पूजा को देखते हुए जिले के अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है. जरूरी दवाओं, एंबुलेंस और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर उपलब्ध रहने को कहा गया है.
जरूरत वाले पूजा पंडालों में मेडिकल टीम की तैनाती भी की जाएगी. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पंडालों और आसपास लगने वाले खाद्य स्टॉलों की जांच करेगी. तेल, मसाले, दूध-पनीर से बने खाद्य पदार्थ, चाट-पकौड़ी और पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. मिलावट या गंदगी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी.
महिला सुरक्षा पर पुलिस की खास नजर
एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का निर्देश दिया है. खासकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेंगे. मनचलों और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रमुख पूजा पंडालों में सीसीटीवी, प्रवेश और निकास पर बैरिकेडिंग तथा हेल्पलाइन बूथ की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.
प्रशासन की लोगों से अपील
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी सतर्क रहने की अपील की है. बच्चों की जेब में नाम, पता और मोबाइल नंबर की पर्ची रखने, भीड़ में कीमती सामान और आभूषणों से बचने तथा दोपहिया वाहनों में डबल लॉक लगाने की सलाह दी गई है. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाने और तुरंत डायल 112 या नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना देने की अपील की गई है.
साथ ही पूजा के दौरान अनावश्यक निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की गई है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और कानून-व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा.
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