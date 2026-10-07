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धनबाद में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, डीजे पर पूरी तरह रोक, सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की बैठक ( ETV BHARAT )

धनबाद: दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पूजा पंडालों की सुरक्षा से लेकर यातायात, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था और विसर्जन तक के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.