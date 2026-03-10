ETV Bharat / state

हल्द्वानी मंडी परिसर में डबल मर्डर केस के बाद जागे अफसर, डब्बू ने बताया कैसे पुख्ता की जा रही सुरक्षा

बता दें कि बीती 12 फरवरी को हल्द्वानी मंडी परिसर में युवक-युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हालांकि, इस मामले में आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इस दोहरे हत्याकांड के बाद प्रशासन और मंडी परिषद अलर्ट मोड में आ गए हैं. मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. ताकि, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और व्यापारियों, किसानों व श्रमिकों को सुरक्षित माहौल मिल सके.

हल्द्वानी: हाल ही में हल्द्वानी के नवीन मंडी में हुए डबल मर्डर के बाद सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सख्त किया जा रहा है. अब मंडी परिसर में केवल कामकाजी लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा. उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू की मानें तो मंडी को सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अनावश्यक आवाजाही पर लगाई जाएगी रोक: उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि अब मंडी परिसर में प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा और केवल वही लोग अंदर जा सकेंगे, जिनका मंडी से कामकाज जुड़ा होगा. अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि मंडी को आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है. पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों का मजबूत ग्रिड तैयार किया जाएगा, जिससे मंडी की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाएगी निगरानी: कैमरों के जरिए संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मंडी के सभी प्रवेश द्वारों पर बूम बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे बिना पंजीकरण वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों की एंट्री को रोका जा सके. मंडी में काम करने वाले श्रमिकों का सत्यापन भी कराया जाएगा. ताकि, बाहरी और संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके.

वहीं, मंडी परिषद और पुलिस की संयुक्त सुरक्षा ऑडिट कमेटी भी बनाई जा रही है, जो समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी. यदि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने के बाद हल्द्वानी मंडी में सुरक्षा और व्यवस्था दोनों मजबूत होंगी और व्यापारियों व किसानों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण मिल सकेगा.

