छठ घाटों पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील घाटों पर तैनात रहेगी NDRF की टीम, जानिए कहां कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था
रांची में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हैं. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 12, 2026 at 12:07 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां जोरों पर हैं. छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीम लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रही है. इस बार छठ महापर्व के दौरान घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद विभिन्न छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं. निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की मौजूदा स्थिति, साफ-सफाई, पानी की गहराई और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया. साथ ही छठ पूजा समितियों के सदस्यों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली.
इस बार जिला प्रशासन ने छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है. खासकर वैसे घाट, जिन्हें दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील जोन के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. इन घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके. इसके अलावा घाटों पर पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी. भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की जा रही है.
निरीक्षण के दौरान घाटों पर बैरिकेडिंग की स्थिति और पानी की गहराई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जिन घाटों पर पानी अधिक गहरा है या जहां डूबने की आशंका बनी रहती है, वहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जाएंगे. घाटों के प्रवेश और निकास मार्ग, श्रद्धालुओं के आने-जाने की व्यवस्था और आसपास की साफ-सफाई को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं.
नगर निगम की टीम घाटों की सफाई, कचरा हटाने, पहुंच पथ को दुरुस्त करने और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी है. प्रशासन का प्रयास है कि छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच समन्वय बनाकर लगातार काम किया जा रहा है.
राजधानी रांची में इस बार 74 प्राकृतिक छठ घाटों के अलावा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए कृत्रिम छठ घाटों पर भी श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकेंगे. ऐसे में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के घाटों पर व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी है. उपायुक्त खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.
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