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छठ घाटों पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील घाटों पर तैनात रहेगी NDRF की टीम, जानिए कहां कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था

छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था ( Etv Bharat )

रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में तैयारियां जोरों पर हैं. छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की टीम लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रही है. इस बार छठ महापर्व के दौरान घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद विभिन्न छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं. निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की मौजूदा स्थिति, साफ-सफाई, पानी की गहराई और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया. साथ ही छठ पूजा समितियों के सदस्यों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी भी ली.