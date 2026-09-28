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INS vs WI Match: 9 अक्टूबर के मैच को लेकर रांची में सुरक्षा का खाका तैयार, बिना टिकट स्टेडियम के आसपास नहीं जुट सकेंगे दर्शक

डीसी ने अधिकारियों के साथ बैठक की ( ETV BHARAT )

रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है. सोमवार को समाहरणालय में डीसी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मैच के दिन संभावित भारी भीड़, दर्शकों के प्रवेश, यातायात नियंत्रण और स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी.