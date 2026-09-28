INS vs WI Match: 9 अक्टूबर के मैच को लेकर रांची में सुरक्षा का खाका तैयार, बिना टिकट स्टेडियम के आसपास नहीं जुट सकेंगे दर्शक
रांची में होने वाले टी-20 मैच के लिए दर्शकों के प्रवेश समेत कई व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गयी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 3:17 PM IST
रांची: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है. सोमवार को समाहरणालय में डीसी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मैच के दिन संभावित भारी भीड़, दर्शकों के प्रवेश, यातायात नियंत्रण और स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी.
प्रशासन की ओर से तय किया गया है कि दर्शकों को निर्धारित गेट से ही प्रवेश दिया जाएगा. प्रवेश के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार की व्यवस्था रहेगी. मैच के दिन दोपहर तीन बजे से दर्शकों की एंट्री शुरू होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट वाले लोगों को स्टेडियम के आसपास अनावश्यक रूप से जुटने नहीं दिया जाएगा. इसका उद्देश्य प्रवेश के समय भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति से बचना है.
डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मैच के दौरान स्टेडियम परिसर के साथ आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए. उन्होंने यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को कहा.
डीसी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के रांची पहुंचने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा, ट्रैफिक और दर्शकों की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होनी चाहिए. प्रशासन का प्रयास है कि मैच शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हो.
प्रतिबंधित सामान लेकर नहीं पहुंचेX दर्शक
प्रशासन ने क्रिकेट प्रेमियों से अपील की है कि वे प्रवेश से पहले निर्धारित गेट और कतार व्यवस्था का पालन करें. स्टेडियम में प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर नहीं पहुंचें. दर्शकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने और यातायात नियमों का पालन करने को भी कहा गया है. बैठक में स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक रूट, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण से जुड़े इंतजामों पर भी चर्चा हुई.
अधिकारियों और जेएससीए पदाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए. बैठक में एसएसपी राकेश रंजन, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार, एसडीओ सदर कुमार रजत, सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, ट्रेनी आईएएस आस्था शरण तथा जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, उपाध्यक्ष संजय पांडेय और सचिव सौरभ तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे. प्रशासन ने किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है.
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