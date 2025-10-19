ETV Bharat / state

बीजापुर में स्थापित हुआ एक और कैंप, कांडलापर्ती गांव में सुरक्षा और जनसुविधा कैंप की स्थापना

नक्सल प्रभावित है इलाका: बीजापुर का कांडलापर्ती इलाका लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां विकास कार्यों का पहुंचना कठिन माना जाता था. पहाड़ी और घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लिए कैंप स्थापित करना चुनौती से कम नहीं था. विपरीत मौसम, कठीन रास्ते और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद सुरक्षा बलों ने साहस के साथ अनुशासन और समर्पण दिखाया. कैंप स्थापित होने से न केवल पुलिस और प्रशासन का मनोबल बढ़ेगा बल्कि स्थानीय ग्रामीणों के विश्वास को भी मजबूती मिलेगी.

बीजापुर: बीजापुर जिले के कांडलापर्ती गांव में अब विकास की नई रोशनी पहुंच चुकी है. “नियद नेल्ला नार” (हमारा गांव, हमारा विकास) योजना के तहत 18 अक्टूबर को एक नए सुरक्षा और जन-सुविधा कैंप की स्थापना हुई. यह कैंप न केवल ग्रामीणों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विकास और विश्वास के लिए भी जरूरी है.

पहले मूलभूत सुविधा तक नहीं थी: कांडलापर्ती में सुरक्षा कैंप स्थापित होने से बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. अब तक इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, बिजली और संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी थी. अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज होंगी और आवश्यक सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंचेगी. ग्रामीण अब आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस दुकानें, मोबाइल नेटवर्क और सड़क जैसी सुविधाएं यहां जल्द मिलेंगी. इससे ग्रामीणों को रोजगार, सुरक्षा और स्थायी विकास के अवसर मिलेंगे.

इंटरस्टेट सड़क संपर्क भी बढ़ेगा: कांडलापर्ती की यह पहल केवल बीजापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपर्क को भी मजबूती देगी. भोपालपटनम्, फरसेगढ़, सेण्ड्रा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले को जोड़ने की दिशा में यह कैंप एक महत्वपूर्ण कदम है. इन मार्गों के विकसित होने से छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षा निगरानी और आर्थिक गतिविधियां दोनों बढ़ेंगी. पुलिस कर्मी ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविरों और जनजागरूकता अभियानों का भी संचालन करेंगे.

इस पहल को लेकर बीजापुर एसपी डॉ जितेंद्र यादव और जिला प्रशासन ने क्षेत्र के ग्रामीणों से संवाद भी किया. अधिकारियों ने ग्रामीणों से शासन की योजनाओं का लाभ उठाने और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की अपील की.