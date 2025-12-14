ETV Bharat / state

कम विजिबिलिटी हो तो एक्सप्रेस-वे पर संभलकर चलाएं गाड़ी, स्पीड लिमिट को लेकर 15 दिसंबर ये नियम हो रहे लागू

दिल्ली NCR में कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण हुए सड़क हादसे के बाद यातायात विभाग ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

सुरक्षा और नई स्पीड लिमिट की एडवाइजरी जारी
सुरक्षा और नई स्पीड लिमिट की एडवाइजरी जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 8:52 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में सीजन का पहला घना कोहरा शनिवार और रविवार को दर्ज किया गया. कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण हुए सड़क हादसे के बाद यातायात विभाग ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे और एलिवेटेड रोड पर वाहनों की गति सीमा को कम किया जा रहा है. नियम 15 दिसंबर से लागू किए जाएंगे.

सुबह और रात के समय विजिबिलिटी में काफी कमी आई, जिससे आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में यातायात विभाग ने एक्सप्रेसवे और प्रमुख सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए वाहनों की गति सीमा में कटौती की है.

प्रवीण रंजन सिंह, डीसीपी ट्रैफिक, नोएडा (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर हल्के वाहन 75, भारी वाहन 60 किमी प्रति घंटा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर हल्के वाहन 75, भारी वाहन 50 किमी प्रति घंटा, एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहन 50, भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चलेंगे.

डीसीपी ट्रैफिक ने अपील की है कि लोग अपनी सुरक्षा और दूसरों की सहूलियत के लिए अपनी गाड़ियों में फॉग लाइट अवश्य लगवाएं. वाहन के पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर लगवाएं. गति सीमा का पालन करे, सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. यह गति सीमा 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक लागू रहेगी, और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

संपादक की पसंद

