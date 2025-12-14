ETV Bharat / state

कम विजिबिलिटी हो तो एक्सप्रेस-वे पर संभलकर चलाएं गाड़ी, स्पीड लिमिट को लेकर 15 दिसंबर ये नियम हो रहे लागू

सुरक्षा और नई स्पीड लिमिट की एडवाइजरी जारी ( ETV Bharat )