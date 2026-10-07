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दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पूजा समितियों के साथ हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर बनी रणनीति

पूजा समितियों के साथ प्रशासन की बैठक ( ETV BHARAT )

देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, पंडालों में सुरक्षा, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. इसी क्रम में पुलिस टीम की ओर से पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई.