दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, पूजा समितियों के साथ हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर बनी रणनीति
देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट है. सुरक्षा रणनीति पर पूजा समितियों के साथ बैठक हुई. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 2:16 PM IST
देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था, पंडालों में सुरक्षा, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है. इसी क्रम में पुलिस टीम की ओर से पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई.
बैठक में देवघर की विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान पूजा में आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान को लेकर प्रशासन तथा पूजा समितियों के बीच चर्चा हुई.
पूजा समितियों के साथ हुई बैठक
बैठक में शिवलोक परिसर सार्वजनिक पूजा समिति से जुड़े सदस्यों ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है. देर रात तक बड़ी संख्या में लोग पंडालों में पहुंचते हैं. ऐसे में नशे की हालत में घूमने वाले लोगों पर प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि पूजा का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे.
पूजा समितियों के साथ हुई बैठक को लेकर देवघर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन और पूजा समितियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार बैठकें की जा रही हैं. देवघर के सभी थाना क्षेत्रों में स्थानीय लोगों और पूजा समितियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर साफ-सफाई और महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है. पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दो रास्ते रखने को कहा गया है, ताकि भीड़ के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. इस निर्देश पर पूजा समितियों ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है. इसके साथ ही भीड़ और व्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी.
प्रशासन ने पूजा समितियों को दिया निर्देश
प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि पंडालों में तैनात किए जाने वाले सभी वॉलंटियर्स की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए. इससे जरूरत पड़ने पर प्रशासन स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ समन्वय स्थापित कर किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकेगा. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा समितियों के लिए नियमावली जारी कर दी गई है. हालांकि, देवघर में कई ऐसी अनरजिस्टर्ड पूजा समितियां भी हैं, जो नियमों का पालन किए बिना पूजा का आयोजन करती हैं. ऐसी समितियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाने की बात कही गई है. वही देर रात्रि डीजे बजाने पर कार्रवाई भी की जाएगी.
गौरतलब है कि देवघर में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है. पूजा के दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और लोगों की भीड़ जुटती है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से करीब 400 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती किए जाने की बात कही गई है, ताकि पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखा जा सके.
पर्व-त्योहारों पर छोटानागपुर जोन में हाई अलर्ट
बोकारो में पर्व-त्योहारों के सीजन को देखते हुए छोटानागपुर जोन में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है. पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने जोन के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ अहम बैठक कर विशेष दिशा-निर्देश दिए. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर रहेगी.
आईजी ने पूजा पंडालों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है. पूजा समितियों के साथ थाना और मंडल स्तर पर बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी. पंडालों में अग्निशमन व्यवस्था और शॉर्ट सर्किट से बचाव के इंतजाम अनिवार्य रूप से जांचे जाएंगे. जरूरत के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की मांग पुलिस मुख्यालय से की गई है.
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