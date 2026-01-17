मौनी अमावस्या पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, एडीजी ला एंड ऑर्डर ने माघ मेले का किया निरीक्षण
मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
प्रयागराज: धर्म और आस्था की नगरी में चल रहे माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की सम्भावना है. इसके मद्देनजर पुलिस ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एडीजी ला एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने शनिवार को मेला क्षेत्र और घाटों का निरीक्षण किया. हर स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कर निगरानी को और मजबूत करने का निर्देश दिया. ताकि स्नान पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके.
मेला क्षेत्र की सुरक्षा को तीन अलग-अलग घेरों में विभाजित किया गया है, सबसे बाहरी घेरे में स्थानीय पुलिस बल की तैनाती की गई है. जिनके द्वारा शहर और मेला क्षेत्र की सीमाओं पर चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. दूसरे घेरे में पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं. ये लगातार पैदल और वाहन पेट्रोलिंग कर रहे हैं. जिन्हें भीड़ नियंत्रण, घाटों की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
तीसरा और संवेदनशील सुरक्षा घेरा संगम किनारे पर बनाया गया है. यहां पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी की संयुक्त टीमें तैनात हैं. मेला क्षेत्र में निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है. मौनी अमावस्या को देखते हुए मेला क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता के जवानों को भी तैनात किया गया है. खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है.
