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पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर पाकुड़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं में उत्साह

पाकुड़: पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शुरू कराया गया. बूथों पर सबसे पहले मॉक पोल हुई और उसके बाद मतदान चालू हुआ. पहला फेज में हो रहे मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह और उमंग देखा गया.

सुबह से ही लोग अपने-अपने घरों से निकलकर बूथों पर पहुंचे और मतदान किया. मतदान चल रहे बूथों पर केंद्रीय वाहिनी सुरक्षा का कमान संभाले हुए है तो राज्य की पुलिस गश्ती के साथ-साथ बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाने, व्यवस्थित ढंग से कतार लगाने में सहयोग कर रही है. मतदान को लेकर बूथों पर सबसे ज्यादा महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिला.

जानकारी देते संवाददाता टिंकू दत्ता (Etv Bharat)

इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि वें इलाके में शांति व्यवस्था बहाल के साथ साथ क्षेत्र में विकास हो इस उम्मीद के साथ मतदान किए हैं. लोगों को एक अच्छा जनप्रतिनिधि के साथ सरकार बनाने की अपेक्षा है. कुल मिलाकर झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्र सहित चेकनाको में पुलिस दंडाधिकारी व केंद्र वाहिनी आने जाने वाले लोगों के साथ-साथ सभी प्रकार के वाहनों की जांच कर रही है. वहीं संदिग्धों पर खास नजर बनाए रखी है.