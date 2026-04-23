पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर पाकुड़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं में उत्साह
पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर पाकुड़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
Published : April 23, 2026 at 10:54 AM IST
पाकुड़: पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शुरू कराया गया. बूथों पर सबसे पहले मॉक पोल हुई और उसके बाद मतदान चालू हुआ. पहला फेज में हो रहे मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह और उमंग देखा गया.
सुबह से ही लोग अपने-अपने घरों से निकलकर बूथों पर पहुंचे और मतदान किया. मतदान चल रहे बूथों पर केंद्रीय वाहिनी सुरक्षा का कमान संभाले हुए है तो राज्य की पुलिस गश्ती के साथ-साथ बूथों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाने, व्यवस्थित ढंग से कतार लगाने में सहयोग कर रही है. मतदान को लेकर बूथों पर सबसे ज्यादा महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिला.
इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि वें इलाके में शांति व्यवस्था बहाल के साथ साथ क्षेत्र में विकास हो इस उम्मीद के साथ मतदान किए हैं. लोगों को एक अच्छा जनप्रतिनिधि के साथ सरकार बनाने की अपेक्षा है. कुल मिलाकर झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. सीमावर्ती क्षेत्र सहित चेकनाको में पुलिस दंडाधिकारी व केंद्र वाहिनी आने जाने वाले लोगों के साथ-साथ सभी प्रकार के वाहनों की जांच कर रही है. वहीं संदिग्धों पर खास नजर बनाए रखी है.
यहां के लोगों का कहना है कि इलाके में मतदान के दौरान ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पहली बार देखने को मिल रही है. सभी बूथों पर स्थानीय प्रशासन ने 100 मीटर दूरी का मार्किंग सड़क पर पेंट कर चिन्हित कर दिया है ताकि किसी भी राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता या कोई अन्य लोग नहीं पहुंचे और मतदाताओं को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े.
बता दें कि झारखंड के पाकुड़ जिले से सटे मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र आता है और यह इलाका पाकुड़ सदर प्रखंड चांदपुर, गोपीनाथपुर, भवानीपुर, इस्लामपुर, चंडीतल्ला सहित कई गांवों से सटा हुआ है. पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज विधानसभा में हो रहे मतदान को लेकर झारखंड से सटे इलाकों के लोग भी मतदाताओं से यह जानने और समझने का प्रयास कर रहे है कि मतदान दल के प्रति ज्यादा हो रहा, मतदाताओं का झुकाव किस ओर है और यहां किसकी जीत होगी और क्या इस बार परिवर्तन होगा या नहीं.
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