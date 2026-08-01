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Combined Medical Service 2026: रांची के 03 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है.

Security alert in centres for Combined Medical Service 2026 exam in Ranchi
रांची डीसी की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 1, 2026 at 9:01 PM IST

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रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित Combined Medical Service-2026 रविवार 02 अगस्त को रांची जिला के 03 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी.

परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

परीक्षा केंद्रों में और उसके बाहर 200 मीटर की परिधि में असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर).
  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.

यह निषेधाज्ञा दिनांक 02.08.2026 के प्रातः 06ः30 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगा और परीक्षा केंद्र और आसपास में किसी तरह की शिकायत हो तो इसकी सूचना अबुआ साथी–9430328080 पर दे सकते हैं.

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