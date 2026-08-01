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Combined Medical Service 2026: रांची के 03 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित Combined Medical Service-2026 रविवार 02 अगस्त को रांची जिला के 03 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी.

परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है.

परीक्षा केंद्रों में और उसके बाहर 200 मीटर की परिधि में असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है.