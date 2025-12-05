डीयू में बम की धमकी के बाद JNU ने बढ़ाई सुरक्षा, बिना परमिशन बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक
दिल्ली के कॉलेजों को को ईमेल से बम से उड़ाने की मिली धमकी, जानकारी के बाद बम स्क्वॉड और पुलिस परिसर की जांच में जुटी
Published : December 5, 2025 at 11:53 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 12:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस निवासियों के लिए सुरक्षा सलाह (Security Advisory) जारी की है.
दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बम धमकी के बाद जांच शुरू: दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बम धमकी की सूचना के बाद राजधानी में सुरक्षा माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया है. उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच की गई थी. कॉलेजों को तुरंत खाली करा कर दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड ने पूरे कैंपस की व्यापक तलाशी ली थी. हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन घटना के बाद पूरे शैक्षणिक परिसरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.
संदिग्ध व्यक्ति, सामान या वाहन दिखे तो तुरंत सूचना देने के निर्देश: JNU प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली में हालिया धमकी और बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स को अतिरिक्त सतर्क के लिए एडवाइजरी में सभी को अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई है, विशेषकर कम भीड़ वाले स्थानों या ऐसे क्षेत्रों में जहां आवाजाही अधिक रहती है. विश्वविद्यालय ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि, लावारिस बैग, सामान या छोड़े गए वाहन की तुरंत सूचना सुरक्षा विभाग को देने के निर्देश दिए हैं.