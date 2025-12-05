ETV Bharat / state

डीयू में बम की धमकी के बाद JNU ने बढ़ाई सुरक्षा, बिना परमिशन बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बम धमकी के बाद जांच शुरू : दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बम धमकी की सूचना के बाद राजधानी में सुरक्षा माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया है. उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच की गई थी. कॉलेजों को तुरंत खाली करा कर दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड व डॉग स्क्वॉड ने पूरे कैंपस की व्यापक तलाशी ली थी. हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन घटना के बाद पूरे शैक्षणिक परिसरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के रामजस कॉलेज और देशबंधु कॉलेज को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने अपने छात्रों, फैकल्टी, स्टाफ और कैंपस निवासियों के लिए सुरक्षा सलाह (Security Advisory) जारी की है.

जेएनयू विश्वविद्यालय ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)

संदिग्ध व्यक्ति, सामान या वाहन दिखे तो तुरंत सूचना देने के निर्देश: JNU प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली में हालिया धमकी और बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स को अतिरिक्त सतर्क के लिए एडवाइजरी में सभी को अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई है, विशेषकर कम भीड़ वाले स्थानों या ऐसे क्षेत्रों में जहां आवाजाही अधिक रहती है. विश्वविद्यालय ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि, लावारिस बैग, सामान या छोड़े गए वाहन की तुरंत सूचना सुरक्षा विभाग को देने के निर्देश दिए हैं.

जेएनयू में सुरक्षा अलर्ट (ETV Bharat)

जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि अनधिकृत व्यक्तियों को हॉस्टल, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स और संवेदनशील स्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. छात्रों और स्टाफ को कैंपस में कहीं भी प्रवेश करते समय हमेशा वैध जेएनयू आईडी कार्ड साथ रखने को कहा गया है. सुरक्षा जांच को पहले की तुलना में और मजबूत किया गया है, जिसके लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है. एडवाइजरी में सोशल मीडिया पर अफवाहें या अपुष्ट जानकारी फैलाने से बचने की भी विशेष चेतावनी दी गई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति में छात्रों और स्टाफ को तुरंत संपर्क करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम: 011-26742878, 011-26704752 और आपातकालीन मोबाइल हेल्पलाइन: 8287851942 पर जानकारी दे सकें.विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सभी की सतर्कता और जिम्मेदारी ही कैंपस को सुरक्षित बनाए रखने में मदद कर सकती है. यह एडवाइजरी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी की गई है.