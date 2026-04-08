ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी : 1.5 किलो के दो पैकेट बरामद, कीमत करीब 7.5 करोड़

श्रीगंगानगर : जिले में भारत-पाक सीमा के पास सुरक्षा एजेंसियों ने हेरोइन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो पैकेट बरामद किए हैं. बरामद हेरोइन का कुल वजन 1.560 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए आंकी गई है. श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार तस्करों पर भारी पड़ रही है. मंगलवार को तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए दो एफसी रोही क्षेत्र से हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए गए. ये पैकेट चक दो एफसी के इलाके में लावारिस हालत में पड़े मिले, जिन्हें सुरक्षा टीम ने अपने कब्जे में ले लिया.

पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि बरामद हेरोइन का वजन करीब 1.5 किलोग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपए आंकी गई है. इससे पहले सोमवार को भी इसी इलाके से 2.340 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी. लगातार हो रही बरामदगी से यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों दिन मिली खेप एक ही तस्करी चैनल से जुड़ी हो सकती है. सूचना मिलने पर श्रीकरणपुर थाना पुलिस और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम में एएसआई जंगशेर खान, कांस्टेबल लोकेश कुमार और चालक विनोद कुमार शामिल थे. मौके पर पहले से मौजूद बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पीले रंग की टेप में लिपटे पैकेट बरामद हुए.