ETV Bharat / state

श्रीगंगानगर के कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

साइबर सेल और डाक विभाग की मदद से लेटर को लेकर जानकारी पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी
कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Sri Ganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीगंगानगर : श्रीगंगानगर में जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से बुधवार सुबह हड़कंप मच गया. यह धमकी एक अज्ञात पत्र के जरिए दी गई, जिसे कोलकाता के एक गलत पते से डाक की ओर से भेजा जाना बताया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया. टीमों ने कोर्ट परिसर के हर हिस्से की बारीकी से जांच की.

सी और डी ब्लॉक में स्थित वकीलों के चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहन तलाशी ली गई. कई घंटों तक चली जांच के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब बम निरोधक दस्ते ने परिसर को सुरक्षित घोषित किया. इसके बाद ही न्यायालय में नियमित कामकाज शुरू हो सका. इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा. सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सघन जांच की गई और निगरानी बढ़ा दी गई.

पढ़ें. लगातार दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

वहीं, धमकी भरा पत्र भेजने वाले की पहचान के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. साइबर सेल और डाक विभाग की मदद से लेटर को लेकर पता लगाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. करीब 15 दिन पहले 10 मार्च को भी पासपोर्ट कार्यालय को ई-मेल के जरिए बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी. उस समय भी जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला था. लगातार मिल रही ऐसी धमकियों के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है.

TAGGED:

SRI GANGANAGAR COURT BOMB THREAT
BOMB THREAT TO COURT
कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी
BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.