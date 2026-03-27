पाक से सटे सरहदी इलाके में संदिग्ध युवक डिटेन, सोशल मीडिया से था संपर्क में!
सुरक्षा एजेंसियों ने नाचना के भारेवाला गांव से गुरुवार रात संदिग्ध को पकड़ा. हिरासत में लिए युवक के टेलीग्राम ग्रुप के कनेक्शन की जांच.
Published : March 27, 2026 at 12:44 PM IST
जैसलमेर: जिले के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की. उत्तर प्रदेश पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर स्थानीय पुलिस ने नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला गांव से गुरुवार रात करीब 10 बजे संदिग्ध को पकड़ा. 29 वर्षीय युवक का नाम संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था. इसमें कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री साझा की जा रही थी. इस ग्रुप में जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों के कुछ लोग भी जुड़े होने की आशंका है. युवक को उसके घर से डिटेन कर नाचना थाने लाया गया, जहां पूछताछ जारी है.उसके पाकिस्तान से कनेक्शन होने की जांच की जा रही है.
खंगाल रहे फोन व खाते : विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियां शुक्रवार को युवक से संयुक्त पूछताछ करेंगी. उसके मोबाइल फोन, बैंक खातों और संपर्कों की गहन पड़ताल की जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क की कड़ियां सामने लाई जा सकें. इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें दो युवक कश्मीर क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. इससे इस नेटवर्क के व्यापक होने की आशंका है.
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मोबाइल से डेटा हटाने की आशंका: प्राथमिक जांच में युवक के मोबाइल से विशेष जानकारी नहीं मिली. पुलिस को संदेह है कि पूछताछ से पहले उसने अहम डेटा डिलीट कर दिया. अब साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से डिलीट डेटा रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है. इधर, घटना के बाद भारत-पाक सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस और बीएसएफ हाई अलर्ट पर हैं. खासकर भारेवाला जैसे संवेदनशील इलाकों में निगरानी और बढ़ा दी.
10वीं तक पढ़ा: पकड़ा गया युवक मूल रूप से बीकानेर जिले के लूणकरणसर का रहने वाला है. एक दशक से भारेवाला में खेती कर रहा था. उसकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं तक बताई गई है. मामले की जांच जारी है. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं.
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