प्रोफेशनल कोर्स के बाद भी बड़े संस्थानों में जॉब पाने की चुनौती; ट्रेंड छात्रों के पास क्या विकल्प
रायबरेली से रविंद्र सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:42 AM IST
रायबरेली: AIIMS रायबरेली हो या मॉडर्न रेल डिब्बा कारखाना, इन संस्थानों जॉब की चाहत में पूरे देश के छात्रों में रहती है. इन बड़े संस्थानों की वजह से रायबरेली में वेंडर और सेवा तंत्र भी तैयार हो चुका है. जिले में तकनीकी शिक्षा में लगातार परिवर्तन हुआ. यहां पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और कई आईटीआई संस्थाएं हैं. यहां से हजारों छात्र हर साल ट्रेंड होते हैं, लेकिन रायबरेली के ही बड़े संस्थानों में उन्हें जॉब नहीं मिल पाती. कारण यह है कि ट्रेंड छात्रों को इन संस्थानों में अप्रेंटिस का मौका तो मिलता है, लेकिन जॉब के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है. पढ़ें तकनीकी शिक्षा और जॉब के इसी अंतर की पड़ताल करती विशेष रिपोर्ट.
रायबरेली में आईटीआई संस्थान: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की बात करें तो रायबरेली के गोरा बाजार में पुरुष और महिला आईटीआई मौजूद है. ऊंचाहार, सलोन, शिवगढ़ में एक-एक आईटीआई कॉलेज है. पीपीपी मॉडल के तहत लालगंज और डलमऊ में एक-एक आईटीआई संस्थान हैं.
इसके अलावा कुल 13 निजी आईटीआई हैं. इनमें से रायबरेली के राही में चार, सताव में दो, डलमऊ में तीन, लालगंज में एक, सरेनी में एक, सलोन में एक, ऊंचाहार में एक और बछरावां में एक आईटीआई है.
अलग-अलग संस्थानों में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पेंटर जर्नल और ड्रग्स्ट मेन सिविल के कोर्स हैं. इसमें 20 से लेकर 160 सीटें अलग-अलग ट्रेड में है.
आईटीआई की सीटें रहती हैं फुल: आईटीआई गोरा बाजार के प्रधानाचार्य विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि उनके यहां साल 2026-27 में 696 स्टूडेंट का दाखिला हुआ है. इस समय कुल 25 ट्रेड हैं. पिछले 3 साल में उनके यहां पहले 19, उसके बाद 22 और अब कुल 25 ट्रेड हो गई हैं.
इनमें से कोई भी सीट इस समय खाली नहीं है. इनके यहां फीटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा इलेक्ट्रॉनिक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जैसी ट्रेड में एडमिशन हुए हैं. इसमें जिला और ब्लॉक स्तर के छात्रों ने एडमिशन लिया है.
उन्होंने यह बताया कि हर साल 10 से 15% ड्रॉप आउट हो जाता है. इसका कारण है कि उनके यहां मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है. टाटा कंपनी की तरफ से प्रदेश 149 आईटीआई को अपग्रेड किया गया था. इसमें रायबरेली और ऊंचाहार की आईटीआई को शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि साल 2023-24 में 263, 2024-25 में 554 और साल 2025-26 में 756 प्लेसमेंट हुए है. इनमें टाटा मोटर्स और मारुति कंपनी में रोजगार के अवसर मिले हैं. इसके अलावा मॉर्डन रेल कोच फेक्ट्री में अप्रेंटिस के तौर पर कई छात्रों को ट्रेनिंग मिलती है.
प्लेसमेंट सेल के भी इवेंट: उन्होंने बताया कि उनके यहां कुल 44 इंस्ट्रक्टर में से 32 इस समय मौजूद हैं. 12 सीट अभी खाली है. इसके अलावा संस्थान में सरफेस ओरना मेंटसन टेक्नीशियन, एक-एक प्रयोगशाला, कार्यशाला, बुक बैंक, कम्प्यूटर लैब भी है.
कौशल विकास मिशन के बारे में उन्होंने बताया कि एम्स, रेल कोच फैक्ट्री, एनटीपीसी जैसे बड़े संस्थानों में जो रिटायरमेंट होती है. वह राष्ट्रीय स्तर पर होती है. हमारे यहां से गए बच्चों का डाटा अभी नहीं है. हमारे यहां प्रत्येक महीने की 21 तारीख को प्लेसमेंट कार्यक्रम होता है.
दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की कंपनियां यहां आती हैं. 2021 से अब तक ढाई लाख वर्कशॉप हो चुकी हैं. टाटा ग्रुप के सीएसआर फंड से 149 टूल्स मिले हैं. वहीं, प्रत्येक महीने जिला उद्योग बंधु की बैठक होती है.
नर्सिंग कोर्स में कितनी सीटें: दरियापुर चौराहे के पास मुंशीगंज में कृपालु इंस्टिट्यूट का बायोमेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च केंद्र है. यहां पर एएनएम और जीएनएम के कोर्स होते हैं. इसी तरह एचएस बघेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रघुपुर सलोन में भी यही कोर्स हैं.
कंचन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कृष्ण नगर, रायबरेली और रघुवीर इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस है. यहां नर्सिंग एंड पैरामेडिकल लालगंज में नर्सिंग में पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं. राजकली इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज छतोह ब्लॉक सलोन है. इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर नर्सिंग पाठ्यक्रम कराया जाता है.
कृपालु इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज के मैनेजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि उनके इंस्टिट्यूट में 2 साल के एएनएम कोर्स की 50 सीट हैं. जीएनएम का कोर्स 3 साल का है. इसमें भी 50 सीट हैं. उनके यहां प्लेसमेंट में लगभग शत प्रतिशत रहता है.
पहले प्राइवेट प्लेसमेंट रहती हर बाद में वह सरकारी क्षेत्र में भी लग जाते हैं. ज्यादातर मेडिकल कॉलेज, एम्स, पीजीआई व लोहिया मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में लग जाते हैं. हाल ही में 30 से 40 बच्चों ने जॉब के लिए आवेदन किया है.
रायबरेली में पॉलिटेक्निक कॉलेज: वहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की जाए जनपद में कुल चार हैं. इनमें से फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली प्रमुख है. इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावां और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सलोन (पीपीपी मॉडल) हैं.
एक मनेहरु में प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी संचालित है. इनमें से क्रमशः 323, 176, 242, 52 स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे. कुल 793 स्टूडेंटस में से 382 स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं.
क्या कहते हैं रायबरेली के छात्र: आईटीआई में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे अनुभव कुमार ने बताया कि वह मेकेनिकल ट्रेड में हैं. वह चाहते हैं कि हमें एनटीपीसी और रेल कोच फैक्ट्री में जॉब मिले. वह रायबरेली से बाहर नही जाना चाहते.
हर्षित त्रिवेदी ने बताया इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक ट्रेड में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि रेल कोच और एनटीपीसी जैसी रायबरेली की बड़ी इकाइयों में उनकी जॉब लगे. यदि यहां जॉब नही मिली तो उन्हें मजबूरीवश बाहर जाना पड़ेगा.
वहीं, हिमांशी यादव ने कहा कि वह इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पढ़ाई कर रही हैं और परिवार भी बाहर नौकरी के लिए जाने के लिए परमिशन नहीं करता है. इसलिए वह चाहती हैं कि उनकी यही के संस्थानों में कहीं जॉब लग जाए.
जीएनएम का कोर्स कर रही नेहा पांडेय ने बताया कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं. रायबरेली में सरकारी व निजी अस्पताल हैं. यहां हम जॉब के लिए प्रयास करेंगे. हमारे यहां से पास आउट स्टूडेंट्स को रायबरेली में जॉब मिल गई है.
यदि बाहर भी जॉब करनी पड़ेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नही है. ऐसे ही रचिता पांडेय ने बताया कि हम पहले रायबरेली में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे. यदि बाहर जाने का अवसर मिलेगा, तो हम बाहर भी जाएंगे.
क्या कहती हैं जिलाधिकारी: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग पार्टनर्स की बैठक की गई थी. जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, वह स्टार्ट हो चुके हैं. बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त भी कर रहे हैं. कुछ सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत होती थी, उसे ठीक करने निर्देश दिए गए हैं.
अप्रेंटिस की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें विभिन्न संस्थाओं को बुलाकर उनको प्रेरित किया गया है कि वह भी अपने यहां अप्रेंटिस को बढ़ावा दें. उन्होंने कहा कि इस मामले में रायबरेली टॉप लेवल पर था. अप्रेंटिस को लेकर हमारे यहां अच्छा काम हो रहा है.
उन्होंने कहा कि एम्स व रेल कोच फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान अप्रेंटिस पर रखकर अपनी मैन पॉवर बढ़ा सकते हैं. इससे बच्चों की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, स्टाइफंड भी मिल जाएगा और साथ में अच्छी स्किल हम तैयार कर पाएंगे.
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