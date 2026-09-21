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पिता को मृत दिखा हासिल कर ली शिक्षक की नौकरी! शिकायत के बाद बनी कमेटी, जांच शुरू

उन्नाव में शिकायत के बाद जांच शुरू ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : मृतक आश्रित कोटे के तहत शिक्षक की नौकरी हासिल करने की शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिलौली ब्लॉक के खेरवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ने अपने पिता को सरकारी अभिलेखों में मृत दिखा दिया और मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी हासिल कर ली. करीब दो दशक बाद जमीन के बैनामे से यह खुलासा हुआ, जिसमें कथित तौर पर पिता के जीवित होने और उनके हस्ताक्षर-अंगूठे का निशान दर्ज होने का दावा है. बीएसए शैलेश पांडेय (Video Credit; ETV Bharat) शिकायतकर्ता मोहनलालगंज निवासी युवक ने आईजीआरएस के माध्यम से मामले की शिकायत डिप्टी सीएम, शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से की है. शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2002 में पिता को मृत दर्शाकर उनके बेटे ने मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की. हालांकि, शिकायतकर्ता के मुताबिक वर्ष 2013 अथवा 2014-15 में पिता के नाम जमीन का बैनामा हुआ. बैनामे के दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का दावा किया. शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि पिता की मृत्यु वर्ष 2002 में हो चुकी थी तो इसके कई साल बाद उनके नाम जमीन का बैनामा कैसे हुआ? इसी आधार पर पूरे मामले की जांच और दस्तावेजों की फोरेंसिक स्तर पर जांच कराने की मांग की गई है.