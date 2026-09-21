पिता को मृत दिखा हासिल कर ली शिक्षक की नौकरी! शिकायत के बाद बनी कमेटी, जांच शुरू
उन्नाव का मामला, आईजीआरएस के माध्यम से विभाग के अधिकारियों समेत शासन से शिकायत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 4:48 PM IST
उन्नाव : मृतक आश्रित कोटे के तहत शिक्षक की नौकरी हासिल करने की शिकायत के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हिलौली ब्लॉक के खेरवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ने अपने पिता को सरकारी अभिलेखों में मृत दिखा दिया और मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी हासिल कर ली. करीब दो दशक बाद जमीन के बैनामे से यह खुलासा हुआ, जिसमें कथित तौर पर पिता के जीवित होने और उनके हस्ताक्षर-अंगूठे का निशान दर्ज होने का दावा है.
शिकायतकर्ता मोहनलालगंज निवासी युवक ने आईजीआरएस के माध्यम से मामले की शिकायत डिप्टी सीएम, शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से की है. शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2002 में पिता को मृत दर्शाकर उनके बेटे ने मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की. हालांकि, शिकायतकर्ता के मुताबिक वर्ष 2013 अथवा 2014-15 में पिता के नाम जमीन का बैनामा हुआ. बैनामे के दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान का दावा किया.
शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि पिता की मृत्यु वर्ष 2002 में हो चुकी थी तो इसके कई साल बाद उनके नाम जमीन का बैनामा कैसे हुआ? इसी आधार पर पूरे मामले की जांच और दस्तावेजों की फोरेंसिक स्तर पर जांच कराने की मांग की गई है.
शिकायत में विशेष तौर पर शिक्षक की सेवा पुस्तिका में दर्ज पिता के हस्ताक्षर और जमीन के बैनामे में पिता के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान के मिलान की मांग की गई है. इसके अलावा मृतक आश्रित के तहत नौकरी पाने के समय लगाए गए मृत्यु प्रमाणपत्र, पारिवारिक विवरण और अन्य अभिलेखों की भी जांच की मांग की गई है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. कमेटी में डबल ओ, बीईओ हसनगंज और बीईओ सिकंदरपुर कर्ण को शामिल किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी.
इस बारे में बीएसए शैलेश पांडेय ने बताया कि मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है. जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक की नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सही थे या उनमें किसी तरह की अनियमितता अथवा फर्जीवाड़ा हुआ है.
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