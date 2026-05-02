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सिकंदराबाद पुलिस पर डीआईजी का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार-उत्पीड़न के आरोप में थानेदार समेत सात पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

बुलंदशहर: सिकंदराबाद थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, डीआईजी मेरठ रेंज ने बड़ी कार्रवाई की है. शुक्रवार को डीआईजी ने सिकंदराबाद थाना प्रभारी नीरज मलिक और चौकी प्रभारी जेल समेत कुल सात पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है.

बताया जाता है कि यह कार्रवाई क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिकंदराबाद की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली और प्रताड़ना के आरोप प्रारंभिक जांच में सही पाए गए हैं.

इस संबंध में डीआईजी कार्यालय ने बताया कि सिकंदराबाद क्षेत्र के निवासी ने गत एक मई को डीआईजी मेरठ रेंज को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा था. पीड़ित का आरोप था कि थाना प्रभारी नीरज मलिक, उपनिरीक्षक अरुण कुमार, आरक्षी योगेश और चार-पांच अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे अकारण परेशान किया है.

पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिसकर्मी उसे जबरन थाने ले गए और वहां छोड़ने के बदले पैसों की मांग की, शिकायतकर्ता ने साक्ष्यों के साथ जांच की गुहार लगाई थी. डीआईजी ने संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद, भास्कर मिश्रा को तत्काल जांच के निर्देश दिए.