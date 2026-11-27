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विश्व बाल दिवस उन्मूलन दिवस: बाल विवाह निरस्त कराने की राह में कानून की बेड़ियां, जिन्हें तोड़ने के लिए लेनी होगी कोर्ट की शरण

विश्व बाल दिवस उन्मूलन दिवस. ( ETV Bharat Jodhpur (File Photo) )

जोधपुर: जागरूकता एवं अन्य कोशिश से बाल विवाह में कमी जरूर आ रही है, लेकिन पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. बाल विवाह मुक्ति राह में इसके लिए बनाए कानूनी प्रावधान भी एक तरह से बेड़ियों का काम कर रहे हैं. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा तीन में व्यापक बदलाव की जरूरत है. इसमें प्रावधान है कि बाल विवाह के बाद कोई बालिग हो गया तो उसे दो साल में विवाह निरस्त कराने की याचिका लगानी होगी. इसके बाद मामला पारिवारिक न्यायालय चला जाएगा, जहां विवाह विच्छेद के तरीकों से केस चलेगा. शुक्रवार को विश्व बाल दिवस उन्मूलन दिवस पर विशेष रिपोर्ट.