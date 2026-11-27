विश्व बाल दिवस उन्मूलन दिवस: बाल विवाह निरस्त कराने की राह में कानून की बेड़ियां, जिन्हें तोड़ने के लिए लेनी होगी कोर्ट की शरण
बालिग होने पर दो साल में बाल विवाह निरस्त नहीं कराया तो चलता है तलाक का मामला, जिसे बदलने की जरूरत. मनोज वर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 12:31 PM IST
जोधपुर: जागरूकता एवं अन्य कोशिश से बाल विवाह में कमी जरूर आ रही है, लेकिन पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पा रहा है. बाल विवाह मुक्ति राह में इसके लिए बनाए कानूनी प्रावधान भी एक तरह से बेड़ियों का काम कर रहे हैं. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा तीन में व्यापक बदलाव की जरूरत है. इसमें प्रावधान है कि बाल विवाह के बाद कोई बालिग हो गया तो उसे दो साल में विवाह निरस्त कराने की याचिका लगानी होगी. इसके बाद मामला पारिवारिक न्यायालय चला जाएगा, जहां विवाह विच्छेद के तरीकों से केस चलेगा. शुक्रवार को विश्व बाल दिवस उन्मूलन दिवस पर विशेष रिपोर्ट.
बाल विवाह के बालिगों की संख्या ज्यादा: राजस्थान सहित पूरे भारत में बाल विवाह निरस्त करवाने में अग्रणी कार्य करने वाली एडवोकेट एवं सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. कृति भारती का कहना था, तलाक का मामला कोर्ट में दाखिल होने के बाद ज्यादा समय लगता है. इसके लिए अधिनियम की धारा 3 में बदलाव की जरूरत है. सारथी ट्रस्ट इसके लिए भी जल्द कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगा. डॉ. कृति ने बताया कि उन्होंने अभी तक 55 बाल विवाह निरस्त करवा रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनके पास लगातार ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं, जिनको बाल विवाह निरस्त कराने की जानकारी नहीं थी. अब वे बालिग हो चुके हैं. जीवन अधरझूल में है. वे बाल विवाह निरस्त करने के प्रावधान के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि बालिग हुए दो साल से ज्यादा हो चुके हैं. इसके बाद अलग होना है तो उसके लिए तलाक की कार्रवाई करनी होती है, जो बेहद खर्चीली एवं लंबी है.
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आखातीज को निरस्त कराया बाल विवाह: राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन ही ज्यादातर बाल विवाह होते हैं. कृति भारती ने साल 2005 में महज 34 दिन की मासूम उम्र में बाल विवाह की शिकार सोनिया का विवाह अक्षय तृतीया के दिन निरस्त कराया. सोनिया ने करीब 19 साल बाल विवाह का दंश झेला था. तब फैसला सुनाते पारिवारिक न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश सतीशचंद्र गोदारा ने कहा था, बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि बच्चों के बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य को छीनने वाला जघन्य कृत्य है. ऐसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए.
खुशबू को दिया सहारा: 21 वर्षीय खुशबू का बाल विवाह समाज के दबाव में वर्ष 2016 में जोधपुर जिले के एक ग्रामीण इलाके में कर दिया गया. तब वह 12 साल की थी. कुछ साल बाद ससुराल पक्ष ने गौने का दबाव डाला तो खुशबू अवसादग्रस्त हो गई. इस बीच खुशबू को सारथी ट्रस्ट और कृति भारती की बाल विवाह निरस्तीकरण मुहिम की जानकारी मिली. डॉ. कृति ने उसे कानूनी मदद और मानसिक संबल दिया. करीब डेढ़ साल पहले डॉ.कृति की मदद से खुशबू ने पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 में बाल विवाह निरस्तीकरण के लिए वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवाह निरस्त कर दिया.
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जातीय पंच उठाते हैं फायदा: डॉ. कृति ने बताया कि जब कोई लड़की या लड़का बालिग होने से ठीक पहले अपना बाल विवाह निरस्त करवाने की बात घर, परिवार या समाज में करता है तो जातीय पंच सक्रिय हो जाते हैं. वे ऐसे मामलों में पंचायतों के मार्फत समय निकालते हैं. तब तक पति-पत्नी में कोई बालिग हो जाता है. दो साल पूरा होने के बाद उन्हें दूसरी कानूनी प्रक्रिया में जाना होता हैं. तलाक को लेकर सामाजिक बाध्याताएं उनके लिए परेशानी खड़ी करती हैं. एडवोकेट अशोक जोशी ने बताया, बाल विवाह निरस्त अधिनियम के तहत जितनी आसानी से विवाह निरस्त होता है, उससे कहीं ज्यादा समय विवाह विच्छेद की प्रक्रिया में लगता है. उसकी कानूनी प्रक्रिया बहुत अलग होती है.
याचिका लगाएगा ट्रस्ट: बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (शारदा एक्ट) की जगह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू हुआ था. अब सारथी ट्रस्ट इसकी धारा तीन में बदलाव के लिए अगले साल हाईकोर्ट में याचिका लगाएगा. डॉ. कृति का मानना है कि बाल विवाह होने के बाद वे पति-पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं तो उनको कभी भी विवाह बाल विवाह के नियमों के तहत निरस्त कराने का हक मिलना चाहिए. ट्रस्ट इसके लिए कानूनी प्रावधान पर काम कर रहा है.
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बाल विवाह गंभीर चुनौती: केंद्र सरकार के नेशनल हेल्थ सर्वे की कई रिपोर्टों में देश में हजारों नाबालिगों के मां बनने का खुलासा हुआ. सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कमी आ रही है, लेकिन बाल विवाह आज भी गंभीर सामाजिक चुनौती है. यह लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के अवसर प्रभावित करता है. 20 से 24 वर्ष की आयु की उन महिलाओं का अनुपात, जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ था, एनएफएचएस-5 (2019-21) के 23.3 प्रतिशत से घटकर एनएफएचएस-6 (2023-24) में 20.1 प्रतिशत हुआ है.
राष्ट्रीय स्तर का अभियान: केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 27 नवंबर 2024 को शुरू किया था. इसके तहत कानूनी सुरक्षा उपायों, जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बाल विवाह रोकने के प्रयास किया जाता है. दो साल में देश भर में अभियान के तहत 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए. दो वर्ष पूरे होने के साथ यह अभियान 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने तक चलेगा.
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दो साल में देश भर में 4569 घटनाएं: केंद्र सरकार के अभियान तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज कल्याण विभाग के तहत पोर्टल बनाया है. पोर्टल पर सरकार की जानकारी के अनुसार देश में दो सालों में 4569 बाल विवाह की शिकायतें मिली. इनमें 4055 को रोकने में कामयाबी मिली जबकि 514 मामलों बचाव नहीं हो सका.
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भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा शिकायतें: इस अभियान के तहत राजस्थान में दो साल में 161 बाल विवाह की जानकारी और शिकायतें पुलिस प्रशासन व संबंधित एजेंसी को मिली थी. इनमें 155 मामलों में बाल विवाह रोक दिए गए.राजस्थान में दो साल में सबसे ज्यादा 73 शिकायतें भीलवाड़ा जिले से मिली थी. पुलिस व प्रशासन ने सभी मामलों में बाल विवाह रोके थे. इसके बाद चूरू जिले से 30, उदयपुर से 35 बाल विवाह रोके गए. उदयपुर में एक बाल विवाह नहीं रोका जा सका था, जबकि प्रतापगढ जिले में दस मामलों में सिर्फ दो ही रोके जा सके. आठ बाल विवाह नहीं रूकवाए जा सके.
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