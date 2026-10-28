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नाहन में धारा 163 हटी, तत्काल प्रभाव से हटाए गए प्रतिबंध

नाहन में धारा 163 हटी ( ETV Bharat )

नाहन: 23 अक्टूबर को जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन शहर वाल्मीकि चौक पर हुई घटना के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते क्षेत्र में धारा 163 (बीएनएसएस) लागू की गई थी, जिसे बुधवार देर शाम जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. जिला दंडाधिकारी सिरमौर की ओर से 28 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए. निषेधाज्ञा हटने के बाद इसके तहत लगाए गए प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं रहेंगे.

जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा ने 26 अक्टूबर को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी. इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही थी. अब नाहन शहर, विशेषकर वाल्मीकि चौक और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद इसमें सुधार पाया गया है. इसी आधार पर निषेधाज्ञा वापस लेने का निर्णय लिया गया.

नाहन के प्रवेश द्वार दोसड़का पर वाहनों की जांच करती पुलिस (ETV Bharat) करवा चौथ के मद्देनजर भी लिया गया निर्णय 29 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व होने के कारण नाहन के बाजार क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है. जिला प्रशासन ने शहर की कानून-व्यवस्था में सुधार और त्योहार के दौरान आवाजाही को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा वापस लेने का आदेश जारी किया है. पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जारी निषेधाज्ञा हटाए जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सतर्क रहेगा. पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, यातायात व्यवस्था और अन्य आवश्यक निवारक उपाय जारी रहेंगे.