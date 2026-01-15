ETV Bharat / state

गाजियाबाद में अब 5 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकेंगे, ड्रोन उड़ाना भी हुआ प्रतिबंधित, जानें क्या है वजह...

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, महाशिवरात्रि आदि पर्व एवं अन्य धार्मिक सांस्कृतिक समारोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों एवं अन्य संगठनों द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाजियाबाद में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.

ज़िले में धारा BNSS की 163 लागू होने के बाद कई तरह की पाबंदियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे. इस संबंध में जारी किए गए आदेश में तमाम पाबंदियों और प्रतिबंध के बारे में विस्तार से बताया गया है. आदेश में साफ कहा गया है कि BNSS की धारा 163 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. ऐसे में आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि धारा 163 के तहत गाजियाबाद में क्या कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे.

आदेश के मुख्य बिंदु