चमोली में तनाव का माहौल, कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू, गुरुदारे के बाहर पुलिस फोर्स तैनात, जानिए क्यों?
चमोली प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब विभिन्न संगठनों द्वारा कर्णप्रयाग कूच का आह्वान किया गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 10:14 PM IST
चमोली/रुद्रप्रयाग: बीती 16 जून को उत्तराखंड में चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार में निहंग सिख यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद हो गया था. इस दौरान निहंग सिख यात्रियों की तरफ से तलवार भी चलाई गई थी, जिससे कई स्थानीय लोग घायल हो गए थे. इसी मामले में देखते हुए चमोली पुलिस-प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. ताकि शहर का माहौल खराब न हो. इसीलिए कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा-163 लागू की गई है. धारा-163 लागू होने के बाद पांच या उससे अधिक लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते हैं.
प्रशासन का यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब विभिन्न संगठनों द्वारा कर्णप्रयाग कूच का आह्वान किया गया था. दरअसल, शनिवार 20 जून को रुद्रप्रयाग जनपद के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में उस समय हलचल मच गई, जब कुछ निहंग श्रद्धालु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और अपने पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया.
The Uttarakhand Government has clarified that a recently reported controversial incident during the Hemkund Sahib Yatra should not be viewed as a religious dispute under any circumstances. The government has warned that strict action will be taken against anyone attempting to… https://t.co/a8SQFXCX3F— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2026
सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर निहंग श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया और उन्हें शांतिपूर्वक नीचे उतरने के लिए समझाया. प्रशासन ने एहतियातन गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. अधिकारियों के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी प्रकार की हिंसा अथवा जनहानि की सूचना नहीं है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छत पर मौजूद निहंग श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में थे और धार्मिक परंपरा से जुड़े शस्त्र उनके पास मौजूद थे. घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है. संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. वहीं लोगों से शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है.
वहीं मामले की गंभीरता और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली जिले में कर्णप्रयाग उपजिलाधिकारी व परगना मजिस्ट्रेट अलकेश नौडियाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 20 जून शाम 7 बजे से 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान परगना कर्णप्रयाग क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन और जनसभा आयोजित करने पर रोक रहेगी. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.
प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक लगाई है. साथ ही लाठी, तलवार, चाकू, भाला, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, पटाखे व अन्य खतरनाक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. ईंट-पत्थर या अन्य फेंके जाने योग्य वस्तुओं का संग्रह करना व दूसरों को इसके लिए प्रेरित करना भी निषिद्ध रहेगा.
आदेश में किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ भड़काऊ भाषण, अपमानजनक टिप्पणी, नारेबाजी, अफवाह फैलाने व सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है. सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व यातायात, एम्बुलेंस और सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा. उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.
उत्तराखंड सरकार ने साफ़ किया है कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हाल ही में हुई एक विवादित घटना को किसी भी हालत में धार्मिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. सरकार ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी इस मामले को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्य के होम सेक्रेटरी शैलेश बगौली ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना धार्मिक मुद्दे के बजाय दो पक्षों के बीच इमोशनल रिएक्शन और मतभेदों से पैदा हुआ विवाद लगता है.
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उत्तराखंड सभी धर्मों और आस्थाओं का बराबर सम्मान करता है, और राज्य की सांस्कृतिक विरासत हमेशा से मेलजोल, शांति और आपसी सम्मान पर आधारित रही है. उन्होंने कहा कि सरकार सांप्रदायिक सद्भाव के इस माहौल को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देगी. होम सेक्रेटरी ने आगे बताया कि गढ़वाल के इंस्पेक्टर जनरल (IG) को मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने का निर्देश दिया गया है. सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर सही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) को घटना पर एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है.
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