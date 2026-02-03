ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में निषेधाज्ञा लागू, जानें किन-किन कामों पर रहेगा प्रतिबंध

जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी.

Section 163 imposed in Firozabad
फिरोजाबाद जिलाधिकारी रमेश रंजन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू कर दी है. जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी.

आदेश के तहत जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है.

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा प्रतिबंधित
  • धरना, प्रदर्शन, रैली व जुलूस निकालने पर रोक
  • हथियार, लाठी-डंडे, डंडा, चाकू या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध
  • बिना अनुमति लाउडस्पीकर, माइक या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित
  • सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या पंपलेट लगाने पर रोक
  • कोई नई परंपरा या रिवाज शुरू करने की अनुमति नहीं होगी

त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनज़र फैसला

जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में शव-ए-बारात, महाशिवरात्रि, होली, जुमा अलविदा, ईद-उल-फितर, चेटीचंड सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन प्रस्तावित हैं. इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव या शांति भंग किए जाने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.

सुरक्षा कर्मियों को छूट

यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा, जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आवश्यक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे.

विशेष परिस्थितियों में अनुमति आवश्यक

यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी आयोजन या गतिविधि की आवश्यकता हो, तो उसके लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी रमेश रंजन ने आमजन से अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और शांति एवं सौहार्द बनाए रखें. प्रशासन द्वारा समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं.

