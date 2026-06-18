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कोरिया में तनाव के बीच प्रशासन सख्त, कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने तीन क्षेत्रों में लगाई धारा 163

कोरिया में दो गुटों के बीच रेत कारोबार को लेकर विवाद में तीन लोगों की जान चली गई.

Korea Dispute
कोरिया कलेक्टर का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 11:16 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 12:08 PM IST

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कोरिया: सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में हुई हिंसक घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिला कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

रेत विवाद में तीन लोगों की हत्या

पुलिस अधीक्षक कोरिया के प्रतिवेदन के अनुसार 16 जून की रात ग्राम नौगई में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था.आरोप है कि कटगोड़ी निवासी लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह अपने साथियों के साथ ग्राम नौगई पहुंचे थे, जहां विवाद के बाद उनकी फार्च्यूनर वाहन में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई. घटना में लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके साथी नागेन्द्र सिंह और विरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.

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कोरिया कलेक्टर का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैकुंठपुर नौगई और कटगोड़ी में धारा 163

घटना के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महलपारा बैकुण्ठपुर, ग्राम नौगई और कटगोड़ी स्थित केशर प्लांट क्षेत्र में 300 मीटर की परिधि तक प्रतिबंध लागू किया है.

इन पर रहेगी रोक

आदेश के तहत चिन्हांकित क्षेत्रों में बिना अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन, आमसभा करने, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने और आपत्तिजनक नारे एवं पोस्टर लगाने पर रोक लगाई गई है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक रूप से लाठी या अस्त्र रखने की अनुमति है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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Last Updated : June 18, 2026 at 12:08 PM IST

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