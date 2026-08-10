ETV Bharat / state

Secrets of Lightning; आसमान की "खामोश बिजली" क्यों है इतनी रहस्यमयी, खगोलविद ने खोले राज

गोरखुपर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार बादलों में जमा विद्युत आवेश अचानक प्रवाहित होने पर तेज प्रकाश निकलता है. इसी को सामान्य बोलचाल की भाषा बिजली चमकना भी कहते हैं. जब धनात्मक और ऋणात्मक क्षेत्रों के बीच वोल्टेज इतना अधिक हो जाता है कि हवा का इन्सुलेशन टूट जाता है (Air Breakdown), तब हवा आयनित (Ionized) होकर चालक बन जाती है. इसके बाद अचानक बहुत बड़ा विद्युत प्रवाह (Current) बहता है. यही Lightning Discharge (बिजली) है.

गोरखपुर : आसमान में बिना आवाज बार-बार चमकती हुई बिजली करोड़ों वर्षों से लोगों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमयी घटना बनी हुई है. एक ओर लोग इसे अलौकिक घटना मानते रहे हैं. वहीं वैज्ञानिकों ने अपनी तर्क शक्ति और खोज के परिणामों से "खामोश बिजली" के रहस्य से पर्दा उठा दिया है. इसके पीछे का रहस्य बड़ा ही विस्मयकारी और आनंद से भर देने वाला है.

Secrets of Lightning (Photo Credit : ETV Bharat)

खगोलविद अमर पाल सिंह के मुताबिक बिजली के प्लाज़्मा का तापमान लगभग 30,000 K (सूर्य की सतह से भी अधिक) तक पहुंच सकता है इतने अधिक तापमान से आसपास की हवा कुछ माइक्रोसेकंड में अत्यधिक फैलती है. यही तीव्र प्रसार आघात तरंग (Shock Wave) बनाता है. जिसे हम गरज (Thunder) के रूप में सुनते हैं.

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि यदि बादलों में लगभग 20 से 100 किमी या उससे भी अधिक दूरी पर बिजली गिरती है तो उसकी चमक और प्रकाश ही हमें दिखाई देता रहता है. क्योंकि प्रकाश बहुत तेज गति (लगभग 3 लाख किमी/सेकंड) से चलता है, लेकिन गरज की आवाज ध्वनि है, जो केवल लगभग 343 मीटर/सेकंड (20°C पर) की गति से चलती है.

Secrets of Lightning (Photo Credit : ETV Bharat)

यह दूरी तय करते-करते ध्वनि की ऊर्जा कम हो जाती है. इसलिए आवाज बहुत हल्की सुनाई देती है या बिल्कुल नहीं भी सुनाई देती है. इसके अलावा बादलों के अंदर होने वाली बिजली की घटना को विज्ञान की भाषा में Intra-cloud Lightning कहा जाता है. कई बार बिजली बादलों के अंदर ही चमकती है और जमीन तक नहीं पहुंचती. ऐसी बिजली बार-बार चमकती है, लेकिन उसकी गरज अपेक्षाकृत कम सुनाई देती है. खासकर यदि बादल दूर हों और इसमें वातावरण का प्रभाव भी प्रभावी होता है.





खगोलविद अमर पाल सिंह बताते हैं कि तापमान, आर्द्रता (Humidity), हवा की दिशा और वायुमंडल की विभिन्न परतें ध्वनि को मोड़ (Refraction) सकती हैं या कमजोर कर सकती हैं. इसलिए कभी-कभी चमक तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन गरज बहुत कम सुनाई देती है और दूर की बिजली की चमक बार-बार दिखाई देती है. और लोग अक्सर इसे Heat Lightning कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह कोई अलग प्रकार की बिजली नहीं है.









खगोलविद अमर पाल सिंह कहते हैं कि अधिकांश मामलों में यह केवल दूर स्थित आंधी-तूफान की बिजली होती है, जिसकी चमक तो दिखती है, लेकिन गरज आपके पास तक नहीं पहुंच पाती है. साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके यहां बारिश हो यह भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन यदि बिजली लगातार एक ही दिशा में है और तूफान उसी क्षेत्र में बना हुआ है तो संभव है कि बारिश वहीं हो रही हो और आपके स्थान तक न पहुंचे.

यदि तूफान आपकी ओर बढ़ रहा है, तब कुछ समय बाद बारिश और तेज गरज भी हो सकती है या कुछ यूं कहें कि यदि आपको लगातार एक ही दिशा में बिजली दिखाई दे रही है और गरज बहुत कम सुनाई दे रही है तो इसका सबसे संभावित वैज्ञानिक कारण यह है कि तूफान आपसे काफी दूर है और बिजली बादलों के भीतर या दूर के क्षेत्र में चमक रही है. प्रकाश आपके पास तुरंत पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि, दूरी के कारण कमजोर पड़ जाती है या सुनाई नहीं देती है.



यह भी पढ़ें : आसमान में आज दिखेंगी तीन शानदार खगोलीय घटनाएं, जानिए कब और कैसे देखें?

यह भी पढ़ें : सुपरमून देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस दिन चंद्रमा का दिखेगा सुंदर रूप