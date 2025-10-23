ETV Bharat / state

अंधविश्वास में पड़कर हिंदू परिवार ने घर में ही बना दी मजार; मिर्जापुुर पुलिस ने कराया ध्वस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि गांव वालों के सहयोग से स्वयं ही उस मजार जैसे चबूतरे को तत्काल हटा दिया.

मिर्जापुर में अंधविश्वास की वजह से हिंदू परिवार ने चुपके से घर में ही बना दी मजार.
मिर्जापुर में अंधविश्वास की वजह से हिंदू परिवार ने चुपके से घर में ही बना दी मजार.Etv Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जिले में रहने वाले एक हिंदू परिवार ने भूत-प्रेत से बचने के झांसे में गुपचुप एक मजार बनवा दी. यह खबर गांव वालों को मिली तो हंगामा हो गया. ग्रामीणों के विरोध पर पहुंची पुलिस ने अवैध बनी मजार को तुड़वा दिया. घटना मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में कुशहां तिवारीपुर गांव की है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर को रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी. गांव तिवारीपुर कुशहां, थाना जिगना में राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह और रवि सिंह पुत्र श्रीनिवास सिंह द्वारा अपनी बहू पर भूत-प्रेत की बात को लेकर अपने ही घर के अंदर एक मजार जैसा चबूतरा बना लिया गया है. गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं.

एसपी ने बताया कि थाना जिगना पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित स्थल का निरीक्षण किया गया. मजार बनाने वाले लोगों से बात की गई तो उन्होंने गांव वालों के विरोध को देखते हुए गांव वालों के सहयोग से स्वयं ही उस मजार जैसे चबूतरे को तत्काल हटा दिया. मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.

हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के मुन्ना सिंह ने बताया कि गांव में बीमारी से परेशान बहू को कहा गया की भूत प्रेत का छाया है. भूत से निजात पाने के लिए मजार बनवाकर पूजा करनी होगी. परिवार ने बहु को बीमारी से उबारने के लिए घर में ही मजार का निर्माण करवा दिया. आसपास इत्र की महक आने लगी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया. पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस ध्वस्त कराया गया.

यह भी पढ़ें: यात्रियों से खचाखच भरी लग्जरी बस कुशीनगर में पलटी; पति-पत्नी और तीन बेटियों सहित 17 घायल

TAGGED:

MIRZAPUR MAZAR BULLDOZER ACTION
SECRETLY CONSTRUCTED SHRINE
SHRINE DEMOLISHED IN MIRZAPUR
MIRZAPUR JIGNA POLICE STATION NEWS
MIRZAPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.