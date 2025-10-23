ETV Bharat / state

अंधविश्वास में पड़कर हिंदू परिवार ने घर में ही बना दी मजार; मिर्जापुुर पुलिस ने कराया ध्वस्त

मिर्जापुर में अंधविश्वास की वजह से हिंदू परिवार ने चुपके से घर में ही बना दी मजार.Etv Bharat ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जिले में रहने वाले एक हिंदू परिवार ने भूत-प्रेत से बचने के झांसे में गुपचुप एक मजार बनवा दी. यह खबर गांव वालों को मिली तो हंगामा हो गया. ग्रामीणों के विरोध पर पहुंची पुलिस ने अवैध बनी मजार को तुड़वा दिया. घटना मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र में कुशहां तिवारीपुर गांव की है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर को रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी. गांव तिवारीपुर कुशहां, थाना जिगना में राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह और रवि सिंह पुत्र श्रीनिवास सिंह द्वारा अपनी बहू पर भूत-प्रेत की बात को लेकर अपने ही घर के अंदर एक मजार जैसा चबूतरा बना लिया गया है. गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं.

एसपी ने बताया कि थाना जिगना पुलिस मौके पर पहुंची और विवादित स्थल का निरीक्षण किया गया. मजार बनाने वाले लोगों से बात की गई तो उन्होंने गांव वालों के विरोध को देखते हुए गांव वालों के सहयोग से स्वयं ही उस मजार जैसे चबूतरे को तत्काल हटा दिया. मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.