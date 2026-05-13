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मेडिकल कॉलेजों में आसान हुई प्रोफेसर नियुक्ति, धामी कैबिनेट के फैसले ने राह की आसान

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मुख्य रूप से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्मिकों की कमी को दूर किये जाने के लिए संविदा पर संकाय सदस्यों को 3 साल के लिये रखे जाने के लिये अबतक विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री का अनुमोदन अनिवार्य होता था. जिस नियमों में संशोधन कर दिया गया है. ऐसे में अब कार्मिकों का चयन सचिव स्तर पर हो सकेगा. जिसे धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

इसके साथ ही, बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का ढांचा पुर्नगठित किये जाने पर भी मंजूरी मिली है. जिसके तहत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में पहले 29 पद थे जिन्हें बढ़ाते हुए अब 40 पद किए जाने का निर्णय लिया गया है. जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ढांचे को पुर्नगठित करते हुए वित्त नियंत्रक का 1, कनिष्ठ अभियंता 1, प्रशासनिक अधिकारी 1, लेखाकार 1, वरिष्ठ सहायक 1, कनिष्ठ सहायक 1 इसके अलावा 4 मल्टी परपज वर्कर और 1 वाहन चालक के पदों का सृजन किया गया है.

मेडिकल कॉलेजों में आसान हुई प्रोफेसर नियुक्ति (ETV Bharat)

यही नहीं, श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबन्धन समिति आदि के जरिए कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किये जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दरअसल, ये सभी कर्मचारी साल 2009 से श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन और प्रबन्धन समिति कार्मिक के रूप में काम कर रहे हैं.