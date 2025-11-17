ETV Bharat / state

बलौदाबाजार पहुंचे सचिव सिद्धार्थ कोमल, कहा-धान खरीदी में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो

बलौदाबाजार पहुंचे सचिव सिद्धार्थ कोमल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धान खरीदी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो. धान खरीदी में बाधा डालने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए .- सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा सचिव

धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा: प्रभावी सचिव ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी केंद्रों में सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. प्रभारी सचिव ने जिले में किसानों के पंजीकरण, छूटे हुए किसानों के पुनः पंजीकरण, उड़नदस्ता दल, चेकपोस्टों पर कर्मचारियों की तैनाती, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी ली.

बलौदाबाजार: स्कूल शिक्षा सचिव एवं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे. संयुक्त जिला कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने धान खरीदी, एग्रीस्टेक पंजीयन, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कुपोषण जैसे विषयों की समीक्षा की.

सचिव सिद्धार्थ कोमल ने कहा- धान खरीदी में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल शिक्षा सचिव ने दिए ये निर्देश

शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल पर विशेष जोर

स्वास्थ्य केंद्रों में सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों.

मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर न किया जाए.

गंभीर कुपोषित बच्चों की एनआरसी के माध्यम से देखभाल हो.

बोर्ड परीक्षा के परिणामों में और सुधार लाने के निर्देश दिए.

जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल का पानी तेजी से पहुंचाने कहा.

पानी की टंकियों की सफाई और जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए.

आश्रम-छात्रावासों के बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने को कहा.

स्कूल शिक्षा सचिव बलौदाबाजार जिले के दौरे पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण: प्रभारी सचिव ने पलारी मंडी का निरीक्षण किया. यहां ग्राम पहंदा के किसान राजेंद्र कुमार वर्मा से धान बेचने और टोकन प्रक्रिया की जानकारी ली. किसान ने बताया कि ऐप से टोकन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई और घर बैठे टोकन कट गया. उन्होंने 33 क्विंटल धान बेचा और प्रक्रिया पूरी तरह सुगम रही.

पलारी समिति में कुल 920 किसान पंजीकृत हैं, और 17 नवंबर को 6 किसानों के टोकन कटे, जिनसे कुल 440 क्विंटल धान खरीदी होनी है.

स्कूल शिक्षा सचिव ने फाइनेंशियल लैब का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमेरा उपार्जन केंद्र का निरीक्षण: इसके बाद प्रभारी सचिव ने अमेरा उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया. यहां नए प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद थे. उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया की जानकारी ली और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. यहां केसला गांव के किसान महेन्द्र ने बताया कि उन्होंने ऐप से टोकन लिया है और 44 क्विंटल धान बेचने आए हैं. अधिकारियों ने धान की नमी, डिजिटल तौल, बरदाना, हमालों की व्यवस्था आदि की भी जांच की.

अमेरा समिति में 1393 किसान पंजीकृत हैं. 17 नवंबर को 4 किसानों के टोकन जारी हुए, जिनसे 164.40 क्विंटल धान खरीदी होनी है.

अटल सुविधा केंद्र का उद्घाटन: दौरे के दौरान प्रभारी सचिव ने अटल सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया. बैठक में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.